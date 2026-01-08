Ribera Hospital de Molina y Cáritas impulsan una recogida solidaria de juguetes y alimentos
Esta acción ayudará a familias vulnerables del municipio, destacando la implicación social de su personal
Ribera Hospital de Molina aocgió el pasado lunes, 5 de enero, a las 10:00 horas, una recogida solidaria de juguetes y alimentos no perecederos en colaboración con Cáritas, destinada a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad del municipio y su entorno.
Durante toda la semana previa, los profesionales del centro hospitalario han ido aportando juguetes nuevos o en buen estado, así como alimentos no perecederos, que fueron entregados a Cáritas en el acto celebrado el pasado lunes. La entidad se encargará de su distribución entre las personas y familias que más lo necesitan.
La iniciativa se ha desarrollado en una fecha especialmente significativa, poniendo de relieve la implicación del personal del hospital en la colaboración con entidades sociales del entorno.
Desde el centro hospitalario se ha agradecido la participación de todas las personas que han contribuido a hacer posible esta recogida solidaria.
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
- Se busca empresa para mejorar una de las carreteras que une la Región con la provincia de Albacete
- Juzgan a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud por cobro indebido de sobresueldos
- El fichaje de Toni Villa por el Real Murcia, en manos de Felipe Moreno
- La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia