Ribera Hospital de Molina y Cáritas impulsan una recogida solidaria de juguetes y alimentos

Ribera Hospital de Molina aocgió el pasado lunes, 5 de enero, a las 10:00 horas, una recogida solidaria de juguetes y alimentos no perecederos en colaboración con Cáritas, destinada a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad del municipio y su entorno.

Durante toda la semana previa, los profesionales del centro hospitalario han ido aportando juguetes nuevos o en buen estado, así como alimentos no perecederos, que fueron entregados a Cáritas en el acto celebrado el pasado lunes. La entidad se encargará de su distribución entre las personas y familias que más lo necesitan.

La iniciativa se ha desarrollado en una fecha especialmente significativa, poniendo de relieve la implicación del personal del hospital en la colaboración con entidades sociales del entorno.

Desde el centro hospitalario se ha agradecido la participación de todas las personas que han contribuido a hacer posible esta recogida solidaria.