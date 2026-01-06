La XMas Party reúne a más de 10.000 personas en el Cuartel de Artillería

La XMas Party cerró el pasado 3 de enero su edición navideña con un éxito rotundo de público y participación, congregando a más de 10.000 personas entre sus dos jornadas en el Cuartel de Artillería de Murcia. El evento ha reafirmado su papel como una de las grandes citas culturales y musicales de la Navidad en la ciudad.

Durante ambas jornadas, el espacio se transformó en una gran instalación artística al aire libre, donde luz, sonido y arquitectura dialogaron en una experiencia inmersiva y accesible para todos los públicos.

Uno de los elementos más destacados de esta edición ha sido el espectáculo visual y lumínico, desarrollado por Music Event Gear, Acusticox y Haz Media, que convirtió el entorno del Depósito de Agua en un icono visual de la Navidad murciana.

La experiencia se completó con una zona chill-out concebida como espacio de descanso y encuentro, equipada con césped, cojines, iluminación decorativa y oferta gastronómica.

Con esta edición, la XMas Party se consolida como un evento cultural de referencia, capaz de combinar música, arte, tecnología y convivencia, y de proyectar una imagen contemporánea, abierta y creativa de Murcia durante las fechas navideñas.