Quirónsalud Murcia, mejor hospital privado de la Región por tercer año consecutivo

El Hospital Quirónsalud Murcia ha sido nuevamente reconocido como el mejor hospital privado de la Región de Murcia por el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025, elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Además, el centro se sitúa por segundo año consecutivo en la segunda posición del ranking autonómico, solo por detrás del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que encabeza la clasificación regional.

Este reconocimiento consolida al Hospital Quirónsalud Murcia como uno de los referentes sanitarios de la comunidad, destacando su compromiso continuado con la calidad asistencial, la innovación, la eficiencia en la gestión y la atención centrada en el paciente.

A lo largo de la última década, el Índice de Excelencia Hospitalaria se ha consolidado como una herramienta de referencia para profesionales sanitarios, gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa e independiente sobre la evolución del sistema hospitalario español. Sus diferentes ediciones han permitido constatar el avance hacia modelos cada vez más humanizados, eficientes, digitales y orientados a las necesidades reales del paciente, así como una mayor integración de la investigación, la sostenibilidad y la innovación asistencial.

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza anualmente a centros públicos y privados de toda España, evaluando a aquellos que más apuestan por la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua del sistema sanitario.