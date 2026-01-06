Fundación Primafrio dona más de 50 juguetes a la ONG ‘Un Poco es Mucho’
Su objetivo es contribuir al bienestar de la infancia y apoyar a las familias que más lo necesitan, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad
La Fundación Primafrio ha donado más de 50 juguetes a la ONG ‘Un Poco es Mucho’, entidad social con sede en Alhama de Murcia que desarrolla su labor atendiendo a personas y familias en situación de especial vulnerabilidad en el municipio.
La acción, enmarcada en la campaña solidaria ‘Un juguete, una ilusión’, cumple este año su séptima edición consecutiva como parte del Programa de Acción Social de la Fundación Primafrio. Su objetivo es contribuir al bienestar de la infancia y apoyar a las familias que más lo necesitan, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad, garantizando que niños y niñas en riesgo de exclusión puedan disfrutar de estas fiestas con ilusión.
Un año más, la campaña ha sido posible gracias a la solidaridad e implicación directa del equipo de Primafrio, que, junto con la colaboración de la compañía, ha participado en la aportación de los juguetes donados. Esta acción refleja el compromiso colectivo de todo el equipo con valores fundamentales como la solidaridad, la cercanía y la responsabilidad social.
Con este tipo de acciones solidarias, la Fundación Primafrio reafirma su voluntad de seguir impulsando proyectos sociales que generan un impacto positivo y contribuyen a construir una sociedad más justa, humana y comprometida.
