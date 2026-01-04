Un calendario más allá de los días

Hay proyectos fotográficos que no se entienden solo mirando las imágenes. El Calendario anual de Assido es uno de ellos. Las fotografías importan —y mucho—, pero la verdadera experiencia está en conocer por dentro la organización y, sobre todo, a las personas que forman parte de su día a día. Eso es lo que convierte este calendario en algo distinto.

Las imágenes que hoy pueden verse en la exposición de El Corte Inglés (en la sala Ámbito Cultural en el Corte Inglés de Gran Vía de Murcia) nacieron hace meses, durante un proceso compartido con los usuarios de Assido, sus familias y los profesionales que los acompañan. Un trabajo hecho con tiempo, con cuidado y con una idea muy clara: que el calendario hablara de derechos, de avances y de vida, coincidiendo con los 45 años de trayectoria de la asociación.

El fotógrafo elegido para esta edición, 2026, Pepe Jara, lo resume bien. Con una mirada fresca y siempre en estado de descubrimiento, este veterinario de profesión entiende la fotografía como una forma de estar en el mundo. Él mismo suele decir que es fotógrafo «desde el día que hizo la primera comunión», una frase que explica una relación casi instintiva con la imagen. Su trabajo se mueve entre el retrato y la crónica íntima, entre escenas cotidianas que, a través de su mirada, adquieren un tono casi cinematográfico.

Pero en Assido, la fotografía no empieza en la cámara. Empieza en la relación. «Gracias al entusiasmo y la colaboración de los usuarios y sus familias, las sesiones fueron muy productivas y divertidas. He tenido la suerte de trabajar con grandes modelos», explica Jara. Y destaca también el papel de quienes sostienen el proyecto desde dentro: la organización de cada sesión, el acompañamiento y el cuidado del proceso han permitido que el calendario transmita «ilusión, alegría de vivir y ganas de seguir avanzando».

El encargo era claro: ilustrar doce hitos que reflejaran el progreso conseguido por Assido a lo largo de sus 45 años, en diálogo con los derechos recogidos por Naciones Unidas. Pero el resultado va más allá de lo conceptual. En cada imagen hay respeto, empatía y complicidad. No hay poses forzadas ni discursos impostados. Hay personas reales, con nombre, con historia y con una enorme capacidad de contagiar humanidad.

Por eso, adquirir el calendario o visitar la exposición no es solo un gesto solidario. Es una forma sencilla de acercarse a Assido, de entender su trabajo y de apoyar un proyecto que demuestra, día a día, que la inclusión no es un lema, sino una práctica constante.

Las fotos están ahí. Son bellas, honestas y cuidadas. Pero lo que de verdad permanece es la experiencia de haber conocido a la gente que las hace posibles. Y eso es lo que convierte este calendario en algo más que un calendario.

El calendario puede obtenerse en el Corte Inglés, en la primera planta de Gran Vía de Murcia, por 5 euros.