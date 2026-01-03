El papel de la banca cooperativa en el desarrollo territorial

La Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ fue el escenario de una jornada dedicada a la banca cooperativa y su papel esencial en el desarrollo y la cohesión de los territorios, en la que participó el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; la presidenta de la Asociación Europea de Banca Cooperativa, Priscille Szeradzki; el presidente del BCC-Grupo Cajamar, Bernabé Sánchez-Minguet, y el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de BCC-Grupo Cajamar, Roberto García Torrente.

La jornada estuvo enfocada en los valores diferenciales de la banca cooperativa, ya que su cercanía y el apoyo mutuo son piezas clave en el desarrollo sostenible de las áreas rurales, a través del soporte financiero al sector agroalimentario, pequeñas y medianas empresas y familias. Tanto el presidente de BCC-Grupo Cajamar como la presidenta de la EACB coincidieron en señalar la necesidad y la oportunidad de mantener el propósito cooperativo de la solidaridad y el compromiso con la inclusión y el desarrollo sostenible, ya que son elementos diferenciales que deben reforzarse ante los nuevos desafíos. Y han asegurado que la banca cooperativa debe seguir creciendo y siendo un eje vertebrador para la economía europea, nacional y local.