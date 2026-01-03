«La náutica no es solo ocio: es seguridad y respeto por el entorno marino»
La Escuela Náutica Dacar y la Academia de José Luis Reverte impulsarán la formación en este sector
La Escuela Náutica Dacar y la Academia de José Luis Reverte han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la formación especializada mediante la impartición conjunta de diversas titulaciones náuticas, con la finalidad de fortalecer este sector empresarial en la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor.
El director de la Escuela Náutica Dacar, David Caro, ha destacado que «este acuerdo nos permite acercar titulaciones náuticas de calidad a más personas impulsando un sector con enorme potencial económico y social en nuestra comarca. La náutica no es solo ocio: es formación, seguridad, profesionalización y respeto por el entorno marino».
Por su parte, José Luis Reverte ha señalado que «apostar por la formación de calidad es apostar por el futuro de nuestra tierra. Pretendemos seguir generando oportunidades desde una visión consciente, responsable y profundamente respetuosa. La alianza a la que hemos llegado refuerza el compromiso de ambos con la mejora continua de las enseñanzas vinculadas al sector náutico, en una de las zonas turísticas más emblemáticas de la Región de Murcia dado que goza de dos mares».
El acuerdo pone el foco no solo en la creación de empleo y riqueza sino, también, en la imperiosa necesidad de cuidar y proteger el Mar Mediterráneo y el Mar Menor. «El disfrute del mar y el desarrollo de actividades económicas deben ir siempre de la mano de la educación, la concienciación ambiental y el respeto absoluto al entorno natural».
- Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
- La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Se suspende la llegada por aire de los Reyes Magos a la Región y numerosos municipios adelantan sus cabalgatas por la borrasca 'Francis
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Apuñalan a una mujer en una reyerta dentro de una confitería en San Pedro del Pinatar
- El Mar Menor entra en una nueva fase en 2026: menos lodos, más oxígeno y tecnología puntera