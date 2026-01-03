«La náutica no es solo ocio: es seguridad y respeto por el entorno marino»

La Escuela Náutica Dacar y la Academia de José Luis Reverte han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la formación especializada mediante la impartición conjunta de diversas titulaciones náuticas, con la finalidad de fortalecer este sector empresarial en la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor.

El director de la Escuela Náutica Dacar, David Caro, ha destacado que «este acuerdo nos permite acercar titulaciones náuticas de calidad a más personas impulsando un sector con enorme potencial económico y social en nuestra comarca. La náutica no es solo ocio: es formación, seguridad, profesionalización y respeto por el entorno marino».

Por su parte, José Luis Reverte ha señalado que «apostar por la formación de calidad es apostar por el futuro de nuestra tierra. Pretendemos seguir generando oportunidades desde una visión consciente, responsable y profundamente respetuosa. La alianza a la que hemos llegado refuerza el compromiso de ambos con la mejora continua de las enseñanzas vinculadas al sector náutico, en una de las zonas turísticas más emblemáticas de la Región de Murcia dado que goza de dos mares».

El acuerdo pone el foco no solo en la creación de empleo y riqueza sino, también, en la imperiosa necesidad de cuidar y proteger el Mar Mediterráneo y el Mar Menor. «El disfrute del mar y el desarrollo de actividades económicas deben ir siempre de la mano de la educación, la concienciación ambiental y el respeto absoluto al entorno natural».