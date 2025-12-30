Verifactu no será la única preocupación de los negocios en 2026

El reciente aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu ha dado un respiro a miles de autónomos y pymes que, en los últimos meses, habían centrado sus esfuerzos en la adaptación a la normativa. La presión inmediata desaparece, pero el día a día del negocio sigue avanzando.

Y es ahí donde vuelven a aflorar las preocupaciones más cotidianas. Porque no todo lo que preocupa a los negocios está en el BOE. La gestión diaria: facturación, control de clientes, organización interna o seguimiento del trabajo, continúa generando fricciones que, cuando no se abordan, se traducen en pérdidas de tiempo, errores recurrentes y dificultades para crecer. No atenderlas supone un riesgo elevado, ya que una mala gestión prolongada en el tiempo acaba afectando no solo a la eficiencia, sino también a la rentabilidad.

En este nuevo escenario, muchas empresas están aprovechando el margen normativo para revisar cómo trabajan y qué herramientas utilizan. El objetivo no es solo cumplir con futuras obligaciones, sino ganar control hoy sin hipotecar el mañana, apostando por soluciones que acompañen y ayuden al negocio a medida que evoluciona.

Para lo que no puede aplazarse: STEL Order

En este nuevo escenario, herramientas como STEL Order están siendo la solución para autónomos y pymes que buscan simplificar sus tareas diarias, a la vez que profesionalizar y digitalizar su negocio sin complicaciones.

El aplazamiento de Verifactu alivia la presión, pero la gestión diaria sigue marcando la diferencia entre sobrevivir o crecer. / STEL Order

Retos como gestionar la facturación, centralizar la información del negocio o trabajar con mayor eficiencia siguen presentes en el día a día. Y afrontarlos de forma sencilla solo es posible cuando se cuenta con las herramientas adecuadas.

Es aquí donde entra en juego STEL Order, el software de gestión y facturación mejor valorado del mercado. Desde una única plataforma permite gestionar facturas, presupuestos, productos, albaranes o pedidos, reduciendo tareas manuales y evitando que tus datos se pierdan en diferentes plataformas. Todo conectado y sincronizado en tiempo real, sin duplicar tareas, ni dispersar datos en diferentes plataformas.

Una sola herramienta, todas las soluciones

STEL Order es un software muy completo, que permite desde gestionar clientes y proveedores hasta simplificar la gestión comercial, controlar el stock y organizar a tu equipo de forma efectiva desde un entorno intuitivo y fácil de usar. Un aspecto clave es que está pensada para todo tipo de usuarios, incluso aquellos con un bajo nivel de digitalización.

La movilidad es otro de sus puntos fuertes. Te permite trabajar tanto desde el ordenador como desde el móvil, gracias a su app disponible en Android e iOS, para que vayas donde vayas, tu negocio vaya contigo. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para empresas con técnicos, comerciales o servicios de asistencia, ya que STEL Order incorpora incluso herramientas de geolocalización, que permiten asignar incidencias o trabajos en función de la cercanía del equipo.

STEL Order también te ayuda a cumplir con el control horario

Además de dar respuesta a la facturación electrónica, la gestión empresarial diaria o Verifactu, STEL Order cubre otras obligaciones normativas clave para las empresas. Es el caso del control horario, que se resuelve de forma sencilla a través de Tempo, una herramienta con la que puedes gestionar fichajes, vacaciones y ausencias cumpliendo con todo lo exigido por la nueva ley.

Control horario, ausencias y organización del equipo: la gestión interna también impacta en la cuenta de resultados. / STEL Order

Otro de los grandes quebraderos de cabeza de cualquier autónomo o empresario es la conciliación bancaria, que a través de la plataforma se realiza, prácticamente, de forma automática. Y para la parte fiscal y contable, puedes apoyarte en el Rol Asesor: la asesoría accede de forma independiente a la documentación necesaria y así se reducen las esperas y los problemas de pérdidas, confusión o error documental.

Una solución pensada para acompañarte a largo plazo

Lejos de ser una solución puntual, STEL Order está pensada para acompañar a los negocios en todas sus etapas. El software permite escalar la gestión a medida que crece la actividad, manteniendo siempre el control y la trazabilidad de la información. Para ello, ofrece distintos planes que se adaptan a las necesidades reales de cada empresa, con la posibilidad de ir ampliando o cambiando de versión conforme el negocio evoluciona

Contempla las necesidades del presente del sector empresarial, pero también mira al futuro. Por eso, que Verifactu llegue antes o después, no supone una preocupación para sus usuarios: STEL Order estará preparado para que la adaptación sea sencilla y segura.

Facturas, presupuestos, pedidos y clientes: el reto no es hacerlo todo, sino hacerlo bien y sin perder tiempo en tareas repetidas. / STEL Order

Pero no es la única mejora en el horizonte. La compañía trabaja desde hace meses en el desarrollo de STEL Assistant, su propio agente de inteligencia artificial, que permite crear facturas, presupuestos o fichas de clientes mediante simples comandos de voz, ahorrando tiempo y reduciendo errores. A ello se suman nuevas funcionalidades en desarrollo, como TPV o contabilidad, siempre con el mismo objetivo: evolucionar al ritmo de nuestros clientes y seguir ofreciéndoles un software que resuelve sus necesidades del día a día.

El aplazamiento de Verifactu ha abierto una oportunidad para mirar más allá de la normativa y centrarse en lo verdaderamente importante: trabajar mejor hoy para crecer mañana. Apostar por soluciones que aporten control, eficiencia y tranquilidad ya no es una ventaja competitiva, sino una necesidad. STEL Order nace precisamente para eso: acompañar a los negocios en su evolución y ayudarles a hacer sus negocios y sus vidas más fáciles.