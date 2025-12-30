La Fundación Isaac Peral cierra 2025 consolidando su papel como motor de la industria en la Región de Murcia

La Fundación Isaac Peral ha cerrado 2025 cumpliendo exitosamente los planes de actuación propuestos, consolidando su papel como plataforma de referencia para la industria de la Región de Murcia. Durante el año, la Fundación ha desarrollado un programa amplio y estratégico que combinó jornadas técnicas, talleres, encuentros empresariales, análisis sectoriales, presentación de herramientas para la I+D+i, formación especializada y actividades orientadas a fortalecer la visibilidad y el orgullo industrial del territorio.

Entre los principales hitos de 2025 destacan jornadas de innovación abierta organizadas junto a IDOM, encuentros sobre logística avanzada, automatización y digitalización desarrollados en colaboración con Primafrio y E80 Group, así como las sesiones centradas en ciberseguridad industrial, impulsadas junto a medios regionales. Asimismo, la Fundación participó en iniciativas estratégicas como la jornada Circularmente, donde se puso de relieve la importancia de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la economía circular como ejes clave para el desarrollo industrial de la Región de Murcia.

Asamblea General / La Opinión

La III Edición de los Premios Fundación Isaac Peral se convirtió en un punto de encuentro para la industria regional, reuniendo a más de doscientos representantes del ámbito empresarial, institucional y académico. Este año se entregó el primer Premio de Honor, al almirante Aniceto Rosique Nieto, subrayando la importancia del liderazgo tecnológico y la trayectoria al servicio de España y la Región de Murcia. Las categorías habituales de los premios volvieron a reconocer el talento, la innovación y la excelencia de empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo industrial regional.

Además de las jornadas y los premios, la Fundación ha trabajado durante 2025 en la creación y difusión de herramientas estratégicas para las empresas, como la Guía de deducciones fiscales por I+D+i, lanzada junto al Instituto de Fomento, y los resultados de la encuesta elaborada con el Colegio de Economistas de la Región de Murcia. Estos recursos han permitido a las empresas planificar inversiones, identificar incentivos y conocer de manera precisa las necesidades formativas y competencias prioritarias para los próximos años.

Durante 2025, la Fundación ha ampliado su red de empresas miembro con la incorporación de Pramac Ibérica y SAES, reforzando la diversidad y fortaleza de su grupo y consolidando un ecosistema de colaboración entre empresas, administraciones y agentes sociales que permite compartir conocimiento, detectar necesidades y generar proyectos colectivos de alto impacto.

Asamblea General / La Opinión

El presidente de la Fundación, Alfonso Corbalán, resumió así la evolución del año: “2025 ha sido un año de consolidación, crecimiento y colaboración. La Fundación ha reforzado su papel como punto de encuentro donde la industria piensa en grande, comparte talento y trabaja por un futuro más competitivo e innovador”.

De cara a 2026, la Fundación Isaac Peral continuará con su hoja de ruta ambiciosa, impulsando programas de formación altamente especializada, nuevas iniciativas de innovación abierta, herramientas para la competitividad y acciones de sostenibilidad, así como reforzando la proyección de la marca +Industria Región de Murcia. La Fundación concluye el 2025 con más presencia, más reconocimiento y más capacidad de influencia, confirmando su papel como actor imprescindible en la transformación tecnológica e industrial de la Región de Murcia.