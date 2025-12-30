‘Dream Big’ de la Fundación Estrella de Levante llevará los mejores proyectos en sostenibilidad a Sillicon Valley

La Fundación Estrella de Levante, en colaboración con universidades y entidades del ecosistema de la innovación y la sostenibilidad de Murcia, Almería, Alicante y Albacete, lanza Dream Big, una iniciativa destinada a inspirar y acompañar a jóvenes con inquietud emprendedora en el ámbito de la sostenibilidad.

Dream Big se plantea como una competición de innovación disruptiva, en la que los participantes trabajarán en equipo para idear soluciones creativas a retos ambientales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La iniciativa busca fomentar el talento joven y ofrecer herramientas reales para convertir ideas en proyectos con impacto positivo en la sociedad y el entorno. El evento se celebrará el sábado 7 de febrero de 2026, de 10:00 a 13:30 horas, en la Sala de Catas de Estrella de Levante, situada en Espinardo (Murcia).

La participación es gratuita y está abierta a mayores de 18 años, sin límite de edad, tanto universitarios como no universitarios, procedentes de la Región de Murcia, Albacete, Almería y Alicante. “Queremos dar la oportunidad a jóvenes talentos de convertir sus ideas en proyectos que impacten positivamente en la sociedad y en nuestro entorno”, destacan desde la Fundación Estrella de Levante.

Premios y oportunidades

Los equipos participantes optarán a un completo programa de premios y acompañamiento: 3.000 euros en premios para los proyectos más innovadores, . Formación online de seis semanas para los equipos seleccionados, impartida por Imagine Creativity Center. La mejor idea obtendrá un pase directo a la semifinal del Imagine Planet Challenge, con la posibilidad de acelerar el proyecto en Silicon Valley. Además, el proyecto ganador contará con un plan de seguimiento y apoyo desde las áreas de emprendimiento de las entidades colaboradoras y la Fundación Estrella de Levante, con el objetivo de impulsar su desarrollo y maximizar su impacto.

La inscripción se realiza a través del QR incluido en el flyer y del enlace habilitado en los canales de difusión. Tras completar el registro, los participantes recibirán por correo electrónico información detallada sobre los retos planteados.

Dream Big cuenta con el apoyo de Imagine Creativity Center y la colaboración de las universidades de la Región de Murcia (UCAM, Universidad de Murcia y UPCT), así como de la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete), Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de Almería. Además, participan entidades comprometidas con la innovación y la sostenibilidad como ANSE, IEO, EMURI e INFO.