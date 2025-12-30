CaixaBank habilita una línea de financiación de 30 millones de euros para los afectados por las adversidades climatológicas en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana

CaixaBank ha habilitado una línea de financiación de 30 millones de euros para los damnificados por las adversidades climatológicas tanto en la Región de Murcia como en la Comunidad Valenciana, principalmente en pueblos de las comarcas del Valle del Guadalentín y la Vega del Segura, y que han causado daños, afectando a explotaciones agrícolas y ganaderas, así como bienes, enseres personales, arrastre de tierras e infraestructuras.

Esta línea de financiación en condiciones especiales de AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario tiene hasta tres años de carencia, con el objetivo de poder ayudar en aquellos casos en los que las explotaciones y cultivos hayan resultado dañados, como ha sucedido en varias explotaciones, tal y como han contrastado sobre el terreno los gestores especializados de AgroBank y directivos de la entidad.

Adicionalmente se contará, para este caso, con la posibilidad de anticipar siniestros tanto de Agroseguro como del Consorcio de Seguros, y de beneficiarse también de diversos convenios suscritos con distintas organizaciones agrarias y asociaciones del sector .

La dirección territorial de CaixaBank en Comunidad Valenciana y la Región de Murcia ha trabajado en las últimas horas para que los afectados por las inclemencias climáticas puedan beneficiarse de estas ayudas que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en las dos comunidades autónomas.

“Desde AgroBank tenemos un compromiso firme con el sector agroalimentario, y queremos estar al lado de los agricultores y ganaderos que se han visto afectados estos días por las inclemencias meteorológicas para, a través de las mejores soluciones financieras, ayudarles en estos momentos difíciles y garantizar la continuidad de su actividad”, ha asegurado la directora territorial de CaixaBank, Olga García.

AgroBank, compromiso financiero, social y de innovación con el sector agro

AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, es la primera entidad financiera del sector agroalimentario en España por presencia de oficinas y cuota de mercado. Presta servicio a 500.000 clientes, por lo que más de uno de cada dos agricultores y ganaderos de España es cliente de AgroBank. Su propuesta de valor supone un compromiso con el mundo rural desde los puntos de vista financiero, social y de innovación, articulado a través de tres ejes.

En el eje financiero, la apuesta de AgroBank por el sector agroalimentario ha supuesto que, en 2024, facilitara al conjunto de la cadena agroalimentaria más de 33.500 millones de euros en financiación. La línea de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario cuenta con 1.140 oficinas y gestores especializados distribuidos en toda España, con presencia en todas las provincias, especialmente en municipios rurales.