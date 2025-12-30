Los 5 cambios para los autónomos que entran en vigor en 2026 y afectan a su bolsillo

GABRIEL UBIETO

El año 2026 arranca con una serie de novedades legislativas de la que tienen que estar atentos los trabajadores autónomos, pues varias de ellas afectan directamente a sus bolsillos. Algunas de estos cambios ya son conocidos y serán de aplicación inmediata con el inicio del año, como un mayor control por parte de Hacienda de los canales de pago digital o una leve revalorización, de entre menos de un euro y siete euros mensuales, de las cuotas que pagan cada mes los afiliados al RETA.

Otros han sido anunciados, pero todavía no tienen fecha concreta de aplicación, como es el caso de una reforma en mayor profundidad del sistema de cotizaciones. Y algunas estaba previsto que empezaran a regir ya entrado este ejercicio, pero el Gobierno ha decidido dar un mayor margen para que los autónomos se preparen para cumplir con los nuevos requisitos, como es el caso del Verifactu.