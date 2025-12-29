GOWtech seleccionará 10 pymes para ofrecerles asesoramiento sin coste en marketing estratégico
La agencia murciana lanza una iniciativa dirigida a proyectos empresariales que buscan reforzar su posicionamiento y mejorar su comunicación en un entorno cada vez más competitivo
La agencia de marketing digital y comunicación estratégica GOWtech ha puesto en marcha una iniciativa mediante la cual seleccionará a diez empresas de la Región de Murcia para ofrecerles un programa de asesoramiento estratégico aplicado, valorado en hasta 2.000 euros, sin coste para las empresas participantes.
La acción está dirigida a pymes y proyectos empresariales que se encuentren en una fase de crecimiento, transformación o reposicionamiento, y que necesiten revisar su estrategia de marca, optimizar su presencia digital o adaptar su comunicación a los nuevos hábitos del mercado y del consumidor.
El asesoramiento se centrará en analizar la situación actual de cada negocio y definir líneas de mejora realistas en áreas como el diseño y rendimiento de la web, la gestión de canales digitales, las campañas de captación y la coherencia global de la marca. El objetivo es ofrecer recomendaciones prácticas y accionables, basadas en la experiencia real de la agencia en la ejecución de proyectos digitales.
El gerente de GOWtech, Isidoro López Briones, explica que “este programa nace con la intención de identificar proyectos con potencial y aportarles una visión estratégica clara, práctica y alineada con su realidad. No se trata de teoría ni de informes genéricos, sino de un acompañamiento basado en lo que hacemos cada día con nuestros clientes: crear webs que convierten, gestionar canales digitales y lanzar campañas orientadas a resultados”.
Las empresas interesadas podrán consultar la información completa e inscribirse a través de la web https://gow.tech/marketing-digital/programa-marketing-estrategico, donde deberán describir brevemente su proyecto, su situación actual y los principales retos a los que se enfrentan. Entre todas las candidaturas recibidas, GOWtech seleccionará diez empresas que formarán parte del programa.
Compromiso con el tejido empresarial murciano
Desde GOWtech señalan que esta iniciativa surge como una forma de implicarse activamente en el fortalecimiento del tejido empresarial de la Región de Murcia, en un contexto marcado por la aceleración de la digitalización, la saturación de mensajes y la dificultad de muchas empresas para diferenciarse.
En este sentido, Isidoro López Briones destaca que “en la Región de Murcia hay mucho talento y buenos proyectos que, en ocasiones, no cuentan con una estrategia clara de marca y comunicación que les ayude a crecer. Con esta iniciativa queremos compartir conocimiento, aportar criterio profesional y ayudar a las empresas a tomar decisiones más conscientes sobre cómo se comunican y cómo quieren ser percibidas”.
El programa ofrecerá un acompañamiento personalizado, adaptado a la realidad y los recursos de cada empresa seleccionada, con el objetivo de generar un impacto real y medible en su posicionamiento y en la coherencia de su comunicación.
