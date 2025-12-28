Juan Pedro Florido, mejor analista del mercado porcino español

El director de Operaciones de ElPozo Alimentación, Juan Pedro Florido, consolida su posición como el mejor analista del mercado porcino español en la Junta de Precios del Cerdo Cebado de la lonja de Mercolleida, el ‘Wall Street’ del mercado porcino, con la obtención de un nuevo oro en la edición 2025 de los premios Pronosporc.

Florido es una de las personas más representativas e influyentes en la industria y ganadería porcina europea por su experiencia y conocimiento del mercado de cerdo de capa blanca. Y se sitúa año tras año entre los mejores analistas del mercado porcino español. Conciliador por excelencia y persona de reconocida capacidad de negociación, Florido es el profesional más premiado por su consecución de aciertos y conocimientos del mercado porcino.

Los productores e industrias más representativos del sector porcino español se reúnen y analizan la situación del mercado para que Mercolleida, la Lonja de Referencia estatal para el sector porcino en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pueda establecer la cotización semanal que mejor refleje la realidad del mercado.