Juan Pedro Florido, mejor analista del mercado porcino español
El director de Operaciones de ElPozo Alimentación triunfa en los premios del ‘Wall Street’ del sector
El director de Operaciones de ElPozo Alimentación, Juan Pedro Florido, consolida su posición como el mejor analista del mercado porcino español en la Junta de Precios del Cerdo Cebado de la lonja de Mercolleida, el ‘Wall Street’ del mercado porcino, con la obtención de un nuevo oro en la edición 2025 de los premios Pronosporc.
Florido es una de las personas más representativas e influyentes en la industria y ganadería porcina europea por su experiencia y conocimiento del mercado de cerdo de capa blanca. Y se sitúa año tras año entre los mejores analistas del mercado porcino español. Conciliador por excelencia y persona de reconocida capacidad de negociación, Florido es el profesional más premiado por su consecución de aciertos y conocimientos del mercado porcino.
Los productores e industrias más representativos del sector porcino español se reúnen y analizan la situación del mercado para que Mercolleida, la Lonja de Referencia estatal para el sector porcino en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pueda establecer la cotización semanal que mejor refleje la realidad del mercado.
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
- Del bullicio de la Nochebuena a la apagada Navidad en la Región por las lluvias
- Viola a su hijastra de 10 años en un camino de la huerta de Murcia y después la lleva al colegio
- El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia
- Las empresas murcianas dan por hecho que no cumplirán la normativa de ascensores
- El cirujano detenido por violar en Murcia a su paciente aceptó facilitar su ADN, pero no abrir su teléfono