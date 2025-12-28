Grupo Cajamar fomenta la cultura emprendedora en la escuela

La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza y Grupo Cooperativo Cajamar han convocado la IX edición del Premio Emprendemos, dirigido al fomento del espíritu emprendedor entre los escolares que estén cursando 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional.

Con esta iniciativa, ambas entidades quieren contribuir a fomentar y compartir desde la escuela los principios y valores que identifican a la economía social española, así como dar visibilidad y reconocimiento a proyectos que vienen desarrollando los centros educativos para impulsar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial.

En el certamen podrán participar alumnos y alumnas que estén cursando la asignatura Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora o realizando proyectos innovadores y de emprendimiento durante el año académico 2025/2026, así como alumnos que estén cursando FP en situaciones análogas.

La valoración de los proyectos tendrá en cuenta los siguientes criterios: originalidad, grado de madurez y carácter innovador, viabilidad profesional, comercial, técnica, legal y económica; incorporación de elementos de desarrollo tecnológico; capacidad para desarrollar trabajo en equipo; capacidad de implantación en otras provincias, así como de cooperación con otras empresas; impacto social y sostenibilidad del proyecto.