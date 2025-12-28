30 personas con autismo se adentran en la IA, la sede electrónica y la banca digital

La colaboración entre Talentismo (Autismo Región de Murcia) y Fundación Integra Digital ha hecho posible el diseño de un innovador itinerario formativo que acerca la Inteligencia Artificial y las competencias digitales a personas con autismo, con el objetivo de impulsar su autonomía personal, su inclusión digital y su vida independiente. El programa incluye también módulos específicos sobre el uso de sedes electrónicas y herramientas de banca digital.

La iniciativa, en la que participan 30 personas con autismo, cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y la Fundación Integra Digital y la colaboración de la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia y laCaixa.

Este proyecto nace con el propósito de reducir la brecha digital y capacitar a los participantes en el uso responsable y práctico de tecnologías que ya forman parte del día a día. El contenido formativo abarca herramientas aplicadas a la organización cotidiana, el apoyo en la toma de decisiones, la comunicación aumentada por IA, la gestión del tiempo, la seguridad digital...

Hasta el 29 de diciembre se llevarán a cabo tres talleres en espacios accesibles y con metodologías de apoyo individualizado, garantizando que cada persona avance a su propio ritmo.

En el taller de inteligencia artificial, los participantes aprenderán a formular preguntas útiles, redactar textos, correos electrónicos y currículos, así como a simular tareas cotidianas mediante herramientas como ChatGPT y Alexa.

El módulo dedicado a las sedes electrónicas ofrecerá formación sobre el acceso a estos servicios, la obtención y uso del certificado digital, la consulta de expedientes y la realización de trámites administrativos. Este taller estará dirigido por Patricia Martínez Copete, directora general del Servicio de Atención Ciudadana de la Región de Murcia.

Por su parte, el taller de banca digital permitirá al alumnado aprender a consultar saldos y movimientos, realizar transferencias, utilizar Bizum y reforzar sus conocimientos de seguridad bancaria.

Desde la Fundación Integra Digital, señalan que “este curso sitúa a las personas con autismo en el centro de la revolución digital. La Inteligencia Artificial no debe ser una barrera, sino una herramienta que elimine desigualdades y abra nuevas oportunidades de inclusión”.

A su vez, Javier Ruiz de la Torre, presidente de Talentismo (Autismo Región de Murcia) ha destacado que “en este programa formativo no sólo enseñamos nuevas tecnologías, sino que ofrecemos herramientas reales para ganar autonomía, mejorar la empleabilidad y fortalecer la vida independiente. Desde Talentismo trabajamos para que las personas con autismo desarrollen todo su potencial en una sociedad cada vez más digitalizada”.