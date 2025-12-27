Repsol recibe el Premio Platts por su despliegue de combustibles 100% renovable en España y Portugal

Repsol ha sido reconocida con el Platts Global Energy Award por el despliegue de los combustibles NEXA de origen 100% renovables en la península ibérica. El galardón, en la categoría de Excelencia en Energía – Downstream, se otorgó en una gala en Nueva York, consolidando así el liderazgo de la compañía en la apuesta por los combustibles renovables.

Los Premios Platts son considerados los galardones más prestigiosos del sector energético a nivel global, reconociendo la excelencia en innovación, liderazgo y sostenibilidad. El jurado otorgó este premio a Repsol por superar el doble reto de suministrar energía asequible y fiable, mientras impulsa la descarbonización en sus operaciones y productos.

Además, Repsol destacó frente al resto de compañías gracias a la producción a gran escala de combustibles renovables y su eficaz implementación, logrando avances significativos avances en su compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Repsol actualmente comercializa diésel NEXA en casi 1.500 estaciones de servicio en España y Portugal, lo que la convierte en una de las mayores redes de distribución de combustibles 100% renovables de Europa.

La compañía cuenta ya en Cartagena con la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala, con capacidad para producir anualmente 250.000 toneladas de diésel renovable y combustible sostenible para aviación (SAF, en sus siglas en inglés). En 2026, se sumará una segunda planta en Puertollano con capacidad anual de unas 200.000 toneladas de diésel renovable para movilidad por carretera y marítima.

Asimismo, Repsol logró recientemente un hito tecnológico al producir gasolina de origen 100% renovable a escala industrial en su complejo de Tarragona, posicionando a la compañía a la vanguardia en innovación energética. La Gasolina 95 NEXA de Repsol ya está disponible en más de 20 estaciones de servicio en España, con previsión de alcanzar 30 puntos de venta antes de fin de año.

Los combustibles NEXA de origen 100% renovable de Repsol, tanto el diésel como lagasolina, tienen formulaciones similares a los combustibles premium convencionales para aprovechar al máximo el rendimiento del motor y mantenerlo en condiciones óptimas y proporcionan las mismas prestaciones, ofreciendo mayor protección, limpieza y optimización del rendimiento y siendo compatibles con los vehículos actuales sin necesidad de modificaciones.

Los motores de combustión - ya sean de gasolina, diésel o híbridos - representan hoy más del 98% del parque móvil europeo y un 87% de las ventas en España en lo que va de año. Por eso, para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables y revisar el reglamento europeo sobre los estándares de emisiones de CO₂, que propone la prohibición del motor de combustión en 2035.