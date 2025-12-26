La Fundación Sabic y ARBA, unidas para reforestar el monte con especies autóctonas

Con el fin de aunar la recuperación de especies autóctonas de la zona, ayudar a su recuperación y aumentar el conocimiento de la riqueza de nuestra biodiversidad, la Fundación Sabic España ha organizado la Primera Jornada de plantación con especies de plantas autóctonas con la colaboración de la Asociación ARBA Cartagena – La Unión.

Los cerca de 30 participantes vivieron el pasado 21 de diciembre una experiencia completa que incluyó pasar tiempo en familia para recuperar los azufaifares de la Sierra de Los Victorias, terrenos anexos al Complejo Industrial de Sabic, entre Cartagena y Fuente Álamo. Esta formación montañosa es una de las pocas localidades de todo el continente europeo en la que puede encontrarse un hábitat exclusivo formado por espinares de azufaifos (Ziziphus lotus), matorrales predesérticos arborescentes exclusivos de las estepas áridas del sureste peninsular y considerados como de Interés Comunitario Prioritarios por la Directiva 92/43/CEE.

El azufaifo es un arbusto espinoso que está en grave regresión en España, debido a la ocupación de sus espacios por la agricultura intensiva, y por tal motivo su conservación ha sido considerada como prioritaria dentro de la directiva de hábitats de la Unión Europea.

Junto con los azufaifos (Ziziphus lotus) se plantaron otras especies propias de los hábitats esteparios del oeste del Campo de Cartagena, tales como 53 ejemplares de Ziziphus, 12 de Lentiscos, 15 Palmitos, 37 Periplocas, 20 Anagyris y 12 Acebuches. Un total de 149 plantones.

Se pretende que esta sea la primera de una serie de jornadas de plantación que se desarrollarán a lo largo del próximo año 2026 y que irán ampliando la zona inicialmente abordada de restauración forestal con el objetivo de ir creando núcleos del hábitat del azufaifo en la zona.

La colaboración con la Fundación SabicEspaña incluye el mantenimiento de los ejemplares plantados durante todo el año, además de la instalación de un sistema de riego por goteo para garantizar la supervivencia de los plantones el primer año de su implantación y la continuación de las jornadas de plantación durante las próximas temporadas de los años 2026 y 2027.

ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) es una asociación creada en 1986 y cuyo objetivo es no solo recuperar el bosque autóctono, sino en general todas las formaciones vegetales autóctonas, ya sean forestales, arbustivas. ARBA se encuentra presente por toda la geografía peninsular, consistiendo en unos 40 grupos con autonomía propia y objetivos comunes. Cuenta con alrededor de 2.000 socios y un gran número de personas y entidades como la Fundación Sabic España que, de una forma u otra, participan o colaboran en cuantas actividades realizan.

Para Sabic esta actividad, liderada por su Fundación, reúne todos los ingredientes necesarios para cumplir sus objetivos de defensa y protección del medio ambiente, a la vez que integra la participación y colaboración de trabajadores de manera educativa, divertida y saludable, implicando a toda la familia.