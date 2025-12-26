La Fundación Estrella de Levante renueva su convenio de colaboración con Feycsa

La Fundación Estrella de Levante ha renovado oficialmente su convenio de colaboración con la Federación de Entidades para la Promoción del Empleo y la Inclusión Social (Feycsa), fortaleciendo una alianza esencial para el desarrollo de oportunidades laborales y formativas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

El presidente de la Fundación Estrella de Levante, Ramón Agenjo, fue recibido en las instalaciones del centro de empleo e inclusión por Javier Ruiz de la Torre López, presidente de Feycsa, y por Víctor Martínez Soriano, director general de la federación. A la visita asistieron también los responsables de las entidades que integran Feycsa, entre ellas: Talentismo, representada por su directora general, Maite Jiménez López, y Astrapace, representada por Aurora Plaza, directora general.

Durante el encuentro, los equipos técnicos de Feycsa expusieron los resultados alcanzados en los últimos años, mostrando datos significativos de impacto: centenares de alumnos formados en competencias profesionales y un creciente número de personas incluidas laboralmente gracias a los programas de capacitación, acompañamiento y empleo protegido gestionados por la federación y sus entidades.

En declaraciones durante la firma del convenio, Ramón Agenjo destacó: “El área de Acción Social de la Fundación Estrella de Levante es un pilar estratégico para nosotros. Apostamos por proyectos tangibles, con resultados medibles, que generen oportunidades reales de inclusión y empleo. Feycsa es un ejemplo de profesionalidad y de impacto social directo.”

Agenjo subrayó además la relevancia de esta colaboración: “Renovar este convenio significa reforzar un modelo de trabajo que funciona y que transforma vidas. La dedicación de Feycsa y de las asociaciones que la integran demuestra que la inclusión no es solo un objetivo, sino un camino compartido que da frutos cuando se suman esfuerzos.”

El convenio renovado constituye la mayor aportación económica de la Fundación Estrella de Levante en el área de Acción Social, evidenciando el peso estratégico del trabajo de Feycsa en la comunidad murciana.

La Fundación Estrella de Levante mantiene, además, un sólido compromiso con un tejido social amplio en la Región de Murcia, donde también desarrolla acciones conjuntas con Cruz Roja Región de Murcia, Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Liga Super 8, Plena Inclusión Región de Murcia, Cirugía Solidaria y la Escuela de Hostelería de Cáritas.

Con esta renovación, la Fundación Estrella de Levante y Feycsa consolidan una alianza que seguirá generando oportunidades de empleo, inclusión y progreso personal para quienes más lo necesitan en la Región de Murcia.