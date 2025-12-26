La asociación Más RSC celebra su asamblea general anual

La asociación Más RSC, que agrupa a directivos, expertos, profesores e investigadores de la Región de Murcia del ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) celebró su asamblea general en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU).

En el acto, la junta directiva de Más RSC presentó las cuentas de este ejercicio y estableció las directrices estratégicas para el próximo periodo. Para el presidente de Más RSC, Francisco J. Bastida, director de Personas y RSC de Frucimu y coordinador de uno de los módulos del I Diploma de experto en RSC/ESG de la UMU, «2025 ha sido un año de consolidación, innovación y compromiso».

«Hemos fortalecido nuestra comunidad, ampliado nuestra oferta formativa y profundizado en nuestro impacto social», reflexionó Francisco J. Bastida, quien comunicó a los asociados su decisión de cesar como presidente tras más de cinco años. «Seguimos trabajando para que la RSC sea una realidad tangible en el tejido empresarial de la Región y, a su vez, siento que ha llegado el momento de que otro grupo de personas lidere la asociación hacia nuevos retos y objetivos», argumentó Francisco J. Bastida.

Tras la asamblea anual, los socios y socias de Más RSC recibieron una formación sobre el marco normativo de la información corporativa de sostenibilidad. La impartió Esther Ortiz, catedrática del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UMU.

Esther Ortiz hizo hincapié en que la información financiera, fiscal y ESG se ha convertido en un pilar estratégico para las organizaciones que buscan transparencia, sostenibilidad y cumplimiento normativo. En un entorno regulatorio cada vez más complejo, comprender las claves que afectan a las cuentas anuales y al reporting corporativo es esencial para anticipar riesgos y tomar decisiones informadas. Las empresas no solo deben cumplir con los requisitos legales, sino también responder a las expectativas de inversores, clientes y otros grupos de interés.

En este contexto, las novedades regulatorias para el ejercicio 2026 marcan un punto de inflexión. La integración de criterios ESG en los informes financieros, junto con los cambios en la normativa fiscal y contable, exige una visión que conecte la gestión económica con la sostenibilidad y la RSC. Adaptarse a estos cambios no es solo una obligación, sino una oportunidad para reforzar la confianza y la competitividad en el mercado.

Por ello, es fundamental contar con un enfoque práctico que permita aplicar estas exigencias de manera eficiente. Analizar los impactos en el reporting, identificar las mejores prácticas y comprender cómo se alinean los estándares internacionales son pasos clave para afrontar los retos del próximo año. Prepararse con antelación garantizará que las organizaciones no solo cumplan, sino que lideren en transparencia y creación de valor.

Asociación vinculada a la Cátedra RSC UMU

En su intervención, Esther Ortiz se refirió especialmente a la Directiva 2025/794 ‘Stop the Clock’, que aplaza dos años los plazos de reporte de sostenibilidad (CSRD/ESRS) para grandes empresas y pymes cotizadas, moviendo el inicio de la obligación para grandes empresas de 2026 a 2028 -ejercicio 2027- y para pymes de 2027 a 2029 -ejercicio 2028-, buscando reducir la carga informativa, simplificar los estándares ESG y dar más tiempo a las compañías para adaptarse sin detener los objetivos a largo plazo.

Fundada en 2021, Más RSC está formada principalmente por ex alumnos y alumnas de doce ediciones del Máster en RSC y del curso de ‘Especialista Universitario de Agente de Igualdad Empresarial en la RSC’ de la UMU, así como amigos, profesores e investigadores de la Cátedra de RSC de la UMU, que dirige Longinos Marín. Actualmente, Más RSC cuenta con medio centenar de asociados y abre un plazo de proceso electoral para renovar su junta directiva.