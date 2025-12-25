Transportes
Varios trenes de larga distancia y alta velocidad, detenidos en Chamartín por una incidencia en la estación
Por el momento, se desconoce el alcance y duración de esta incidencia, aunque Adif explica que los trenes de larga distancia y alta velocidad tienen un retraso medio estimado de 25 minutos
EP
Varios trenes de larga distancia y alta velocidad se encuentran detenidos en Chamartín debido a una incidencia que afecta a la propia estación de ferrocarriles, según ha informado Adif en la mañana de este jueves 25 de diciembre.
"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos", ha comunicado la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España.
Por el momento, se desconoce el alcance y duración de esta incidencia, aunque el organismo ha explicado que los trenes de larga distancia y alta velocidad tienen un retraso medio estimado de 25 minutos.
Asimismo, un tren con origen Valencia y en dirección León se encuentra detenido en las proximidades de la estación madrileña de Chamartín.
- El año en que se resolvió el misterio del desaparecido Alberto de Casas Nuevas: su cuerpo no presentaba fracturas y siempre estuvo en el monte
- De Netflix a Hollywood: la Región de Murcia vive su auge como escenario de cine y series
- Este es el tiempo que hará en la Región de Murcia para Nochebuena
- Las cabañuelas aciertan con la entrada del frío: este será el tiempo en la Región durante las navidades
- Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- El precio de la gamba roja se dispara en la Lonja de Pescadores de Águilas
- El TSJ vuelve a dar la razón al concejal de Las Torres de Cotillas sancionado por su empresa