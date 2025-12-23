Seguridad Social
Las pensiones no contributivas y el IMV subirán un 11,4% en 2026
El Gobierno congela las cuotas de los autónomos ante la falta de acuerdo con las organizaciones
Las pensiones mínimas no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) subirán a partir del 1 de enero de 2026 entre un 11,4%, mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. La ministra confirma unos importes que ya avanzó en su última entrevista con EL PERIÓDICO.
La pensión mínima no contributiva subirán 64 euros al mes, pasando de los actuales 564,7 euros al mes (en 14 pagas), hasta 629 euros. Estos subsidios son los que cobran aquellas personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe.
Cuotas de autónomos congeladas
Las cuotas de los trabajadores autónomos quedarán congeladas a partir del año que viene en el mismo importe que las vigentes para 2025. La falta de un acuerdo con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia ha forzado al Ejecutivo a postergar la actualización de cotizaciones, tal como ambicionaba y estaba contemplado en el acuerdo social cerrado durante la anterior legislatura.
Esta decisión afecta a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia dados de alta y que cotizan en base a sus rendimientos, encuadrados en el esquema de 15 tramos definido por el Gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | Cartagena y San Pedro del Pinatar, agraciados con el tercer premio: 'Hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros
- Medio centenar de hinchas violentos del Europa hacen destrozos en el tranvía y atacan a aficionados del Murcia antes del partido de Liga
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización