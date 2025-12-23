Limcamar se posiciona como la empresa con mejor salud financiera del sector de la limpieza en España

Limcamar ha sido reconocida por el Análisis Plimsoll como la empresa con mejor salud financiera del sector de servicios de limpieza en España, con 5,11 puntos, un 63% por encima de la segunda clasificada.

El estudio, que evalúa a las 25 principales empresas del sector en función de su facturación, fortaleza comercial y salud financiera, sitúa a Limcamar en el puesto número uno en calificación financiera, por delante de otras compañías como Eulen, ISS Facility Services, Clece o Ilunion, que también han sido analizadas. Esta posición refleja la excelente gestión económica y estratégica de la compañía, así como su capacidad para crecer de forma sostenida y rentable en un entorno competitivo.

Además, el análisis subraya la concentración del mercado: las 25 empresas más grandes controlan el 53% del mismo, con un volumen de negocio combinado que supera los 5.033 millones de euros. En este contexto de alta competitividad y concentración, la excelencia financiera de Limcamar no es solo un indicador de su gestión prudente y eficiente, sino también un activo estratégico que le permite afrontar el futuro con una solvencia envidiable.

A ese respecto, Limcamar ha registrado un crecimiento del 14,4% en ventas, consolidándose como una de las empresas con mayor dinamismo comercial del sector. Este rendimiento la sitúa en el top 10 en crecimiento, y en la esquina superior derecha del gráfico Plimsoll, reservado a las compañías que combinan máxima solidez financiera y fuerte expansión.

“Estas cifras confirman que casi cuatro décadas de trabajo riguroso, una gestión responsable y el talento de los profesionales que me acompañan son la base de una empresa verdaderamente sólida. Plimsoll pone en valor el modelo de trabajo de Limcamar: reinvertir, cuidar al equipo y pensar a largo plazo. Este logro nos impulsa a seguir construyendo futuro con la misma determinación que nos ha traído hasta aquí”, ha declarado Pedro Cánovas, director general de Limcamar.

El informe también destaca que el sector de servicios de limpieza presenta una tasa media de crecimiento del 7,1%, mientras que las 25 empresas líderes, alcanzan un 9,4%. En este contexto, Limcamar no solo sobresale por su desempeño individual (con un crecimiento marcado en el 14,4%), sino que contribuye activamente a la evolución positiva del sector.

La fórmula Limcamar: innovación, personas y sostenibilidad

El liderazgo financiero alcanzado por Limcamar no es fruto de la casualidad. La empresa ha desarrollado en los últimos años una estrategia corporativa basada en tres ejes fundamentales:

Innovación y eficiencia operativa, con la incorporación de tecnologías de limpieza avanzada, digitalización de procesos y sistemas de control de calidad en tiempo real – como la inteligencia artificial de desarrollo propio ‘LimpIA’- que han permitido optimizar recursos, reducir costes y elevar los estándares de servicio.

Gestión responsable y bienestar del talento, con una plantilla de casi 12.000 profesionales repartidos por toda España y Portugal, a quienes ofrece formación continua, planes de desarrollo y medidas de conciliación laboral, garantizando la motivación y la excelencia operativa del equipo.

Compromiso medioambiental y social, con la sostenibilidad como un pilar transversal de la compañía. Desde la implementación de productos ecológicos y maquinaria de bajo consumo hasta la integración de criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo, por sus siglas en inglés) en su modelo de gestión, Limcamar reafirma su papel como empresa comprometida con el futuro del planeta y de las comunidades en las que opera.

Un futuro aún más prometedor

Con casi 40 años de experiencia, Limcamar continúa consolidando su posición como referente nacional en servicios de limpieza profesional, con presencia en sectores clave como retail, industria, sanidad y oficinas corporativas.

Limcamar tiene previsto cerrar 2025 con 150 millones de facturación, 12 millones por encima de los 138 con los que cerró 2024 – cifra tenida en cuenta por Plimsoll para su informe- por lo que, con la mirada puesta en 2026, Limcamar continuará desarrollando su estrategia de crecimiento sostenible y digitalización, consolidando su presencia en nuevos nichos de mercado y fortaleciendo su estructura financiera. La compañía prevé seguir invirtiendo en soluciones tecnológicas, formación y bienestar del personal, así como en políticas activas de reducción de impacto ambiental, lo que puede que en el próximo informe la posicione aún de modo más positivo.

“Nuestro compromiso es seguir creciendo de forma responsable, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del talento. Este reconocimiento nos motiva a seguir mejorando y a mantenernos como referente de excelencia en el sector”, ha añadido Cánovas.

La importancia de este ranking

El Análisis Plimsoll de ‘Servicios de limpieza’ analiza y valora, con los últimos datos de fuentes registrales, las 884 empresas más grandes en el sector de Servicios de Limpieza, lo que lo convierte en el más completo estudio del mercado. Muestra una opinión completamente actualizada de las mayores empresas españolas.

El informe se centra en el sector amplio de ‘Servicios de Limpieza’, midiendo la facturación total de las empresas analizadas (ventas en millones de euros del último ejercicio, cerrado en 2024 para el reporte de octubre 2025).

A diferencia del ranking DUNS 100.000, que posiciona a Limcamar como la 5ª empresa en facturación, considerando únicamente el CNAE de limpieza de edificios y locales, el informe Plimsoll analiza un sector más amplio (incluyendo limpieza viaria, tratamiento de residuos, facility management, etc.), y aun así Limcamar lidera en solvencia.

Plimsoll usa un modelo propietario llamado ‘Plimsoll Chart’, desarrollado por John Robertson hace décadas y validado con datos públicos de cuentas anuales (del Registro Mercantil español, últimos cinco ejercicios) en una fórmula ponderada.

Analiza distintas ratios: Estabilidad comercial (Trading Stability), Rentabilidad (Profitability), Capital de trabajo (Working Capital), Endeudamiento (Gearing), Liquidez inmediata (Immediate Liquidity), dónde cada uno mide un pilar de salud (rentabilidad, liquidez, estabilidad). Además, se normalizan (ajustan al sector para comparar ‘manzanas con manzanas’) y puntúan. Luego, se ponderan por factores de importancia y reflejan el resultado del informe.