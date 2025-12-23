La Fundación Estrella de Levante refuerza su apoyo a Columbares

La Fundación Estrella de Levante ha reafirmado su compromiso con la inclusión social y el desarrollo sostenible a través de su colaboración con la asociación Columbares, organización con amplia trayectoria en proyectos sociales y medioambientales en la Región de Murcia. Como parte de esta alianza, representantes de la Fundación realizaron recientemente una visita a la finca ecológica Los Pelaos, en Corvera, donde Columbares desarrolla iniciativas formativas y laborales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

El director de la Fundación Estrella de Levante, Ramón Agenjo, acompañado por miembros del equipo de la Fundación y la coordinadora del proyecto, Paz Parrondo, recorrieron las instalaciones de la finca y conocieron de primera mano las actividades agrícolas ecológicas que allí se impulsan. Durante la jornada pudieron conversar con participantes de los programas de inclusión, que reciben formación en agricultura sostenible y técnicas de cultivo orgánico.

“Para la Fundación Estrella de Levante es fundamental apoyar proyectos que generan oportunidades reales y sostenibles. El trabajo que Columbares desarrolla en Los Pelaos es un ejemplo inspirador de cómo la agricultura ecológica puede convertirse en un motor de inclusión social y laboral”, destacó Ramón Agenjo durante la visita.

La colaboración entre ambas entidades se centra en promover acciones que favorezcan la empleabilidad, la formación y el empoderamiento social de colectivos vulnerables, al mismo tiempo que se impulsa un modelo de producción respetuoso con el medio ambiente.

“Ver sobre el terreno el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo que genera este proyecto nos reafirma en nuestro compromiso. Desde la Fundación seguiremos apoyando iniciativas que, como esta, combinan sostenibilidad, innovación social y oportunidades para quienes más lo necesitan”, añadió Agenjo.

La finca Los Pelaos, gestionada por Columbares, se ha consolidado como un espacio de referencia en agricultura ecológica en la Región de Murcia, con cultivos certificados y proyectos que unen conservación del entorno, formación y desarrollo humano.

Con esta visita, la Fundación Estrella de Levante reafirma su vocación de impulsar proyectos que contribuyan al bienestar social y al progreso de la comunidad murciana, fortaleciendo su alianza con Columbares y apoyando un modelo de desarrollo basado en la responsabilidad, la sostenibilidad y la inclusión.