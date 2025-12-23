Carlos Alcaraz 'viste' los edificios de Madrid

Legado Ibérico, marca de El Pozo Alimentación y número uno en el mercado de ibérico, ha desplegado en el centro de Madrid una gran lona publicitaria con la que invita a celebrar el ‘Sabor de esta Navidad’, junto a su embajador, Carlos Alcaraz.

La instalación, situada en la céntrica calle Alcalá, 101, podrá contemplarse hasta el 28 de diciembre, y representa, junto a su campaña publicitaria, una de las activaciones de mayor visibilidad tras la renovación de la imagen de la marca.

La lona muestra a Carlos Alcaraz con el icónico maletín de jamón de Legado Ibérico bajo el lema ‘El Sabor de esta Navidad’. Con esta iniciativa, la marca reafirma su compromiso con los valores de autenticidad y excelencia que la definen, y convierte el placer de degustar sus productos en una experiencia de lujo accesible.

Esta activación forma parte de la campaña ‘Se sabe, siempre sale bueno’, con la que Legado Ibérico refuerza su estilo comunicativo tras la actualización de su diseño, centrado en el placer sensorial que ofrece la marca líder en el mercado de ibérico.

La instalación de esta lona de grandes dimensiones tendrá también una importante presencia digital en los perfiles oficiales de Legado Ibérico, con diversas activaciones con las que busca reforzar la conexión emocional con los consumidores.

Legado Ibérico reafirma su liderazgo en el sector del mercado de ibérico (Fuerte Circana. Panel Detallistas. Mercado Salazón + Secos + Lomo Ibéricos. Marcas. Tam OCT’25) y avanza en su objetivo de seguir creciendo en valor, diferenciación y prestigio dentro del sector.