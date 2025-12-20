Sabic hace balance de un año 2025 volcado con la RSC

Sabic se reunió con representantes de la Junta Vecinal de La Aljorra el pasado 11 de diciembre para dar a conocer en detalle los proyectos más destacados y los avances de la empresa durante 2025. Vehiculadas a través de la Fundación Sabic España, han abarcado entre otras: La organización y celebración de talleres de ciberseguridad para niños y adultos de La Aljorra y Lobosillo, una nueva campaña solidaria con una donación de alimentos a Jesús Abandonado, y la donación de los beneficios de las Cestas Navideñas Solidarias, que tradicionalmente entrega a empleados, a la Sala Familiar Ronald McDonald del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, contribuyendo así a que puedan seguir alojando a familias con hijos/as gravemente enfermos, que tienen que desplazarse lejos de su residencia habitual para recibir tratamiento médico de larga duración.

La educación es uno de los pilares de la política de RSC de la empresa; por ello Sabic ha participado por primera vez en la competición First Lego League con su equipo del Colegio CEIP Aljorra, como parte del proyecto ‘Colebora’ que realiza en colaboración con la Fundación Excelem, que ofrece una innovadora solución para identificar y recuperar objetos del océano.