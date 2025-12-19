CHM pisa el acelerador en renovables: tres parques fotovoltaicos que ya toman forma en España

CHM lleva décadas vinculando ingeniería y construcción con un enfoque muy práctico: ejecutar proyectos complejos con método, plazos y control técnico. Con más de 75 años de trayectoria y una cultura de obra basada en la precisión, esta empresa alicantina ha ido ampliando su huella hacia ámbitos donde la infraestructura también significa futuro, como la energía renovable.

Ese salto no se plantea como un cambio de sector, ni mucho menos, sino como una evolución natural: aplicar experiencia constructiva, capacidad de gestión y soluciones integrales a plantas solares fotovoltaicas, desde la ingeniería hasta la construcción y puesta en marcha.

En ese contexto se encuadran los tres parques fotovoltaicos en España que CHM tiene actualmente en cartera de ejecución en Baleares, con especificaciones técnicas y estado de avance claramente definidos.

Qué es un parque fotovoltaico y por qué son importantes en España

Un parque fotovoltaico es una instalación grande de paneles solares que capta la luz del sol y la convierte en electricidad para enviarla a la red y abastecer casas, negocios y servicios públicos. En España son importantes porque el país tiene muchas horas de sol, lo que permite generar energía limpia de forma eficiente, reducir emisiones y depender menos de combustibles importados. Ayudan a contener el coste de la electricidad a largo plazo y aportan actividad económica en las zonas donde se instalan, especialmente durante la construcción y el mantenimiento.

Una empresa que construye, y también conecta energía

En el área de energías renovables, CHM trabaja con un enfoque de solución completa, pensado para optimizar la producción y reducir el coste operativo a lo largo de la vida útil del activo. Esa visión se apoya en una base ya consolidada: obra civil, infraestructuras, edificación y servicios, con procedimientos que permiten planificar, coordinar y ejecutar obras exigentes con garantías.

La hoja de ruta de CHM en renovables va más allá de la construcción de parques fotovoltaicos: la compañía trabaja en contratos EPC de plantas solares de distintas escalas, impulsa proyectos de hibridación con baterías y abre camino en iniciativas vinculadas al hidrógeno verde.

Montaje de estructuras y alineación de módulos en campo solar / CHM

1 | Es Mercadal: el parque agrisolar que ya entra en la fase de puesta en marcha en Menorca

El parque agrisolar de Es Mercadal es una instalación fotovoltaica de 20 MWp y ocupa 20 hectáreas en su Fase I, dentro de una finca de mayor dimensión y con superficie disponible para desarrollo futuro. Su estado actual, según la planificación del proyecto, es de puesta en marcha.

Más allá de la potencia instalada, el valor de este tipo de proyecto se entiende al mirar la infraestructura asociada: cuenta con 11,57 km de línea subterránea de 30 kV por caminos públicos, y una subestación elevadora de 30/132 kV para la evacuación de la energía generada.

En la distribución del terreno, el parque se apoya en una superficie total de finca de 86 ha, con 56 ha alquiladas; de ellas, 20 ha ocupadas en la Fase I y 36 ha disponibles.

Es un dato relevante porque en proyectos agrisolares el encaje territorial y la planificación por fases marcan la diferencia entre un activo puntual y un desarrollo escalable.

Es Mercadal en cifras: estructura, módulos, conversión y cableado

La dimensión técnica del parque se resume en un conjunto de números que hablan de ingeniería aplicada a producción: 659 estructuras de seguidores axial tracker, 35.586 paneles solares, 4 inversores transformadores y 80 string box.

En cuanto a tecnología concreta, la instalación utiliza módulos Jinko Tiger Neo de 560 W a 565 W, inversores transformadores SMA y string box Weidmüller.

A nivel de infraestructura eléctrica interna, el proyecto contempla 127 km de cable solar de 6 mm² y 22 km de cable de media tensión.

Este tipo de cifras es lo que permite entender por qué un parque fotovoltaico no es solo “colocar paneles”: es una red eléctrica completa a escala industrial, con requisitos de seguridad, trazabilidad y operación a largo plazo.

Parque fotovoltaico listo para operar, con las líneas de evacuación conectadas / CHM

Línea de evacuación y subestación Sa Roca: el esqueleto que hace viable la producción

La evacuación suele ser uno de los puntos críticos en el rendimiento real de una planta. En Es Mercadal, la línea de evacuación incorpora 11,57 km de zanja de 30 x 90 cm, 37,73 km de cable de media tensión de 300 mm², 11,57 km de fibra óptica y 8,6 km de caminos restaurados con aglomerado asfáltico.

El cierre de ese sistema lo aporta la subestación elevadora Sa Roca, con un transformador Siemens 30/132 kV, 522 ml de drenajes y 3.400 m² de explanación, además del parque de aparamenta eléctrica y el edificio de control.

Son elementos que, en términos de operación, dan robustez al activo: permiten elevar tensión, proteger la instalación y supervisar su funcionamiento con criterios industriales.

Qué aporta CHM a este tipo de obras: método EPC y visión de futuro

En un parque fotovoltaico, el resultado final depende tanto de la ingeniería y los equipos como de la ejecución: obra civil, canalizaciones, montaje, integración eléctrica, control, comunicaciones y seguridad. CHM afronta este tipo de proyectos con la lógica del EPC, cuidando la continuidad entre fases para reducir incertidumbre y evitar cuellos de botella en la parte más sensible del calendario. Y, mirando un poco más allá del parque en sí, el área de energías renovables ya tiene definidos sus próximos retos: hibridación con baterías, abordar nuevas plantas solares de diferentes tamaños e iniciativas vinculadas al hidrógeno verde. Es el tipo de hoja de ruta que convierte una cartera de obras en una estrategia industrial.

2 | Menorca Renovable III: dos emplazamientos y un hito clave marcado para marzo de 2026

El segundo gran proyecto es el parque solar fotovoltaico Menorca Renovable III, con una potencia de 30 MWp. Se estructura en dos sites: Llinàritx (20 MWp) y Binisseguí (10 MWp), y se apoya en la SET Sa Roca a 30 kV y 132 kV.

En cuanto al estado, figura en ejecución, con finalización electromecánica prevista para marzo de 2026.

Esa fecha es clave porque marca el cierre de la fase donde se concentran los trabajos que definen el comportamiento eléctrico y la estabilidad de la planta: montaje de equipos, conexiones, pruebas, puesta a punto y validaciones.

Imagen panorámica del montaje del parque fotovoltaico, preparado para entrar en operación / CHM

3 | Cap Blanc en Mallorca el mayor salto de escala en potencia, con finalización electromecánica prevista en julio de 2026

El tercer proyecto es el parque fotovoltaico Cap Blanc, en Mallorca, con 43,97 MWp. En este caso, el estado también es de ejecución y la planificación fija la finalización electromecánica en julio de 2026.

Localización de Cap Blanc en Mallorca, el parque fotovoltaico con mayor potencia / CHM

Por potencia, Cap Blanc supone un salto de escala respecto a los desarrollos anteriores y consolida a CHM como un actor con capacidad para ejecutar contratos EPC en parques solares de alta potencia, con experiencia en proyectos de diferentes tamaños y margen de crecimiento en desarrollos aún mayores.

El resultado final en un parque fotovoltaico depende tanto de la ingeniería y los equipos como de la ejecución. CHM es garantía. / CHM

Por qué elegir CHM: cuando la experiencia en obra marca la diferencia en renovables

CHM es una compañía española de infraestructuras y construcción con más de 75 años de trayectoria y origen en 1948, que ha consolidado un modelo de ejecución basado en precisión, eficiencia y capacidad para abordar obras de distinta escala, desde la ingeniería civil hasta instalaciones industriales, incorporando también la línea de energías renovables dentro de sus áreas de actividad.

El grupo CHM reúne más de 750 profesionales y mantiene un perfil técnico con experiencia acumulada en el sector, con políticas corporativas de gestión y mejora continua con una facturación estimada de más de 200 millones de euros en 2024.