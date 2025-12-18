Cirsa refuerza su presencia en Perú con la compra de cuatro casinos

La compañía catalana Cirsa ha cerrado la adquisición, a través de su filial peruana Gaming and Services, de cuatro casinos situados en el país latinoamericano. La operación incluye tres establecimientos en Lima —Casino New York, Casino Luxor y Casino Pachanga— y un cuarto en Cuzco, Casino Mystic.

La compañía enmarca esta compra en su estrategia de crecimiento selectivo en mercados clave plenamente regulados. Con este movimiento, Joaquim Agut consolida su posición en Perú, donde opera desde 1996, y da continuidad a su expansión en el país tras la adquisición de Apuesta Total el año pasado, referente en apuestas deportivas y juego online.

La cantidad pagada no se ha hecho pública y según apunta el grupo de casinos y bingos en un comunicado "el múltiplo de la transacción se sitúa en niveles similares a los de operaciones anteriores. La compra se financiará con caja disponible y no se prevé un impacto relevante en el apalancamiento de Cirsa".

Fuerte presencia en América Latina

Cirsa es uno de los principales grupos internacionales del sector del juego y el ocio y líder en España. Está presente en once países y su actividad incluye 452 casinos, más de 82.000 máquinas recreativas, cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas y un área industrial dedicada a la investigación, el diseño y la fabricación de máquinas y sistemas de gestión e interconexión para salas de juego. Además, dispone de licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá, México y otros mercados.