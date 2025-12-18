Banco Sabadell amplía su oferta de financiación a las PYMES, incorporando productos altamente especializados

Hasta ahora, había una serie de productos y servicios financieros, altamente especializados, que eran utilizados de forma exclusiva por las corporaciones y las grandes empresas. Durante este año que ahora finaliza, Banco Sabadell ha decidido romper con ese modelo, y desarrollar una iniciativa que pone al alcance de las pequeñas y medianas empresas los mismos servicios financieros que antes solo estaban al alcance de las grandes corporaciones.

Una oferta exclusiva de Banco Sabadell

Según explica Cándido Zorío Viña , Director de la red de Empresas de la Dirección Territorial Este de la entidad: “Esta nueva política comercial ha hecho posible ofrecer a las PYMES un amplio paquete de servicios propios de la banca corporativa -entre los que se podrían destacar la financiación estructurada, la financiación no bancaria, el asesoramiento a los accionistas en compraventa de otras compañías y /o la búsqueda de nuevos socios, eran servicios que hasta ahora solo estaban a disposición de las grandes empresas. Durante los primeros meses de vigencia de este nuevo modelo, la respuesta que estamos obteniendo por parte de nuestros clientes está siendo muy positiva. Cabría destacar que ocupamos una posición de liderazgo en el segmento de empresas y nuestra iniciativa reforzará todavía más esta posición”

Un modelo que combina especialización y cercanía

La clave de este nuevo proyecto está un modelo de relación con las empresas basado en la elevada especialización del asesoramiento que brinda el equipo de Banco Sabadell. La entidad siempre ha contado con grupos de especialistas en gestionar a este tipo de clientes, atendiendo a sus necesidades, que están claramente diferenciadas según su perfil y volumen de facturación.

Además, y dentro de los equipos que gestionan a las mayores empresas, existen especialistas sectoriales que centran su actividad en los distintos sectores económicos (agroalimentario, logístico, portuario, energético o inmobiliario, por citar tan sólo algunos ejemplos). “Nuestros directores no son vendedores de producto”, afirma Zorío. “Conocen con detalle el sector económico de las empresas a las que asesoran, y conocen también profundamente las características de cada empresa. Esto nos permite construir con ellas una relación cercana, basada en la confianza, aportándoles soluciones financieras y asesoramiento, aportamos un valor real. Esa ha sido, históricamente, una de las principales razones que nos ha permitido alcanzar nuestra posición de banco de referencia en el mundo empresarial”.

"La financiación estructurada, un producto exclusivo y diseñado a medida, era un gran desconocido para muchas PYMES. Ahora se la hemos empezado a explicar, adaptándola a su realidad y mostrándoles cómo pueden acceder a ella y utilizarla como palanca de crecimiento. Esta es nuestra principal ventaja competitiva."

Soluciones a medida para las PYMES

Ese es el modelo que ahora se traslada a las empresas de menor volumen de facturación. Entre las soluciones a medida que ahora se han puesto a su alcance, uno de los pilares fundamentales es la financiación estructurada. “Nuestros especialistas de producto tienen capacidad de prestar servicio, de forma transversal, a toda nuestra organización, y ello nos ha permitido poner este tipo de financiación a medida al alcance, también, de las empresas de menor tamaño”, explica Zorío. “Así, la financiación estructurada, un producto exclusivo y diseñado a medida, era un gran desconocido para muchas PYMES, que ni tan sólo conocían su existencia. Ahora se la hemos empezado a explicar, adaptándola a su realidad y mostrándoles cómo pueden acceder a ella y utilizarla como palanca de crecimiento. Esta es nuestra principal ventaja competitiva. Gracias a nuestro profundo conocimiento del cliente, no tan sólo le ofrecemos productos, si no que le ayudamos -conjuntamente con diversas unidades del banco- a detectar sus principales oportunidades de crecimiento, a diseñarlas y -entonces sí- a ofrecerle los productos que mejor pueden ayudarle”.

El mejor recurso para asegurar la fidelización del cliente

La evolución del tejido empresarial español durante los últimos años está siendo clave para la expansión de este tipo de productos. “La cultura financiera ha avanzado mucho en los últimos años en territorios como la Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares”, explica Zorío. “Hoy existen muchas ‘grandes pequeñas empresas’, con estructuras familiares, que demandan soluciones más sofisticadas de financiación. La experiencia nos indica que el 90 % de operaciones de financiación estructurada que firmamos acaban siendo muy exitosas para la relación cliente / banco. Ya sea por el tipo de financiación bancaria o no bancaria, el asesoramiento en mercados cotizados para pymes, o para la entrada o salida de un socio en una empresa , no cabe duda que se trata de una decisión estratégica para la empresa , y ser compañero de viaje en esa decisión es para nosotros la mejor forma de fidelizar al cliente para siempre.”.

Un porcentaje de éxito y un nivel de fidelización que para el directivo ahora se hará extensivo también a las PYMES. “A cualquier empresario que le interese disponer de más información sobre este tipo de servicio”, indica, “le diría que no dude en solicitarla al director que gestiona su empresa. Y si no es cliente de nuestra entidad, solo tiene que acercarse a cualquiera de nuestras oficinas, donde le informaremos sin ningún tipo de compromiso”.