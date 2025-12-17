Kit Digital: la importancia de cumplir los plazos

Kit Digital, es un programa de ayudas del Gobierno, gestionado por Red.es —entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública— financiado con fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El programa ha cocnedido más de 860.000 ayudas lo que equivale a más de 3.400 millones de euros y ha llegado a más del 92% de los municipios de España.

La importancia de cumplir los plazos

Aunque el programa ya ha cerrado sus convocatorias, miles de autónomos y pymes que han recibido la notificación de concesión del bono digital deben seguir cumpliendo con rigor los plazos establecidos en las bases reguladoras. Estos plazos siguen plenamente vigentes y determinan el buen desarrollo del proceso. Los beneficiarios disponen de seis meses para firmar el acuerdo con un agente digitalizador, tres meses para llevar a cabo la implantación de la solución y doce meses de prestación del servicio, un periodo que debe quedar correctamente justificado mediante la documentación correspondiente.

Desde Red.es recuerdan que la correcta ejecución de cada fase es esencial para garantizar el éxito del programa. La responsabilidad no recae únicamente en el agente digitalizador: la pyme beneficiaria también debe validar la documentación, supervisar la implantación y asegurarse de que la justificación se presenta dentro de los plazos. Tanto el agente digitalizador como la empresa son responsables de que el proceso esté completo y correctamente acreditado. En caso de que la justificación no sea válida o se presente fuera de plazo, no se autoriza el pago de la ayuda, lo que puede derivar en la devolución total o parcial del importe concedido.

Este cumplimiento estricto es clave para cerrar de manera adecuada cada uno de los proyectos, evitar incidencias y garantizar que las empresas beneficiarias pueden aprovechar íntegramente la ayuda otorgada, tal y como recoge Red.es en su comunicación oficial sobre la importancia de completar y justificar cada fase del programa.

La digitalización cambia negocios: el caso de ASEMUR

Detrás de las cifras y la normativa, Kit Digital demuestra su verdadero alcance en empresas como ASEMUR, una asesoría murciana con cuatro sedes y cuatro décadas de experiencia. Su CEO, Mario Saura, explica que la experiencia con el programa ha supuesto “una verdadera revolución en todos los aspectos” y un cambio de paradigma en su manera de trabajar.

Un espacio exclusivo de Kit Digital

Con motivo del cierre, Red.es ha lanzado una el portal Kit Digital 360º, un espacio digital que recopila los principales hitos, cifras y resultados alcanzados a lo largo de estos cuatro años de trabajo conjunto entre instituciones, agentes digitalizadores y empresas.