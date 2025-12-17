Digi desafía a Telefónica, MasOrange y Vodafone y no subirá sus tarifas en 2026

Digi mete presión otra vez a sus rivales con sus bajos precios. Las grandes telecos del mercado español (Telefónica, MasOrange y Vodafone) han confirmado su intención de subir sus tarifas el próximo año con todas o varias de sus marcas, pero la reina del ‘low cost’ vuelve a retar al sector y descarta elevar sus precios en 2026. Otro año más.

Digi Mobil desembarcó en el mercado español en 2008, en plena crisis financiera. Y presume de no haber subido sus precios desde entonces, sino en todo caso sólo ha mejorado sus tarifas con cada vez mejores prestaciones. “Vamos a mantener nuestro compromiso con los clientes y vamos a seguir con nuestra política de precios. Es gratificante poder cumplir nuestras promesas de tener el mejor precio. En 2026 tampoco vamos a subir las tarifas”, ha subrayado el consejero delegado de Digi en España, Marius Varzaru, en un encuentro con medios de comunicación.

Diecisiete años después de su estreno en España, Digi es un gigante que ha conseguido reventar el sector nacional de las telecomunicaciones a base de precios agresivos, tarifas sencillas, y una oferta cada vez más completa de servicios con la que ha conquistado al cliente nacional. Digi es la teleco que más crece, la que más clientes quita a sus rivales, y cuenta actualmente con una cartera de algo más de 10,2 millones clientes, colocándose como cuarto gran operador sólo por detrás de los gigantes Movistar-Telefónica, MasOrange con amplia cartera de marcas y Vodafone España (que incluye a la bajo coste Lowi).

“Digi no subirá tampoco subirá el precio de sus tarifas en 2026. La compañía nunca ha subido los importes de sus tarifas y hace mejoras cada año. Digi sigue fiel en su propósito de ofrecer su mejor propuesta posible y suma un año más sin subir el importe de sus tarifas. Es más, en los más de 17 años que lleva en España, el operador, lejos de subir los precios, los ha mejorado”, subrayan desde la compañía de origen rumano. La compañía subraya que ha mejorado el precio de su IlimiTODO, con gigas y llamadas ilimitadas, así como las tarifas con gigas acumulables, aumentando los gigas y mejorando su precio.

Digi presume de ir a contracorriente en relación a las subidas de precios anunciadas por sus grandes rivales. Orange aplicará un encarecimiento de sus tarifas del 3,8% de media para el año que viene, mientras que en el caso de Vodafone España la subida media será del 3,9% y Movistar prepara subidas del 4% de media en sus precios.