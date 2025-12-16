Toyota Labasa entrega las primeras furgonetas Proace a DFM Rent a Car para su flota de alquiler en Murcia

Toyota Labasa, concesionario oficial de la firma en la Región de Murcia, ha entregado las primeras unidades de las furgonetas Proace a DFM Rent a Car, empresa de alquiler de vehículos sin conductor, que ya las ha incorporado a su flota. La operación supone un impulso para DFM Rent a Car, que continúa consolidándose como una de las empresas de referencia en el alquiler profesional en la Región de Murcia. Con esta incorporación, ambas compañías refuerzan su colaboración y avanzan en una estrategia común basada en la eficiencia, la fiabilidad y la excelencia en movilidad profesional.

Las unidades entregadas pertenecen a la nueva gama Proace, una línea que Toyota ha diseñado para responder a las exigencias del transporte actual: sólidos niveles de rendimiento, mayor eficiencia y una integración tecnológica adaptada al uso profesional.

Equipada con un motor diésel de 120 caballos, este novedoso modelo destaca por su equilibrio entre potencia y consumo, alineada con los objetivos de reducción de emisiones y optimización operativa recogidos en la documentación técnica del modelo.

En términos prácticos, esta versión ofrece un volumen de carga mayor y una capacidad útil de 1.000 kg, lo que la convierte en una herramienta versátil para el trabajo diario. La gama MY25 incorpora además mejoras destinadas a aumentar la eficiencia del vehículo, como los nuevos neumáticos de baja resistencia a la rodadura, así como ajustes orientados a facilitar el uso intensivo, desde un interior funcional hasta nuevas opciones de conectividad móvil.

Para DFM Rent a Car, esta nueva adquisición refuerza su capacidad para ofrecer soluciones de movilidad inmediatas, eficientes y adaptadas a las necesidades de sus clientes.

Con esta entrega, Toyota Labasa reafirma su compromiso con el tejido empresarial de la Región de Murcia, ofreciendo vehículos industriales de alta calidad y un servicio orientado a las necesidades de empresas que dependen de la movilidad para su actividad. DFM Rent a Car, por su parte, continúa ampliando una flota moderna y competitiva que le permite mantener su apuesta por un servicio ágil, flexible y de calidad.