Los salarios suben con fuerza entre oficinistas y transportistas mientras bajan entre los médicos

Los oficinistas y los transportistas son las profesiones que mayores subidas de salarios registraron durante el tercer trimestre del año. Estos sectores lideran una tabla de incrementos cuyos colistas son, a día de hoy, los médicos. Este colectivo, que recientemente ha vivido una huelga en la sanidad pública para reclamar menos horas de trabajo y mejores remuneraciones en sus guardias, entre otros, ha visto como en el último año sus nóminas no solo no han subido, sino que de media han bajado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes la encuesta de costes laborales referente al tercer trimestre del año. La misma analiza la evolución de los sueldos en los distintos gremios y muestra una revalorización media de las nóminas en el conjunto de la economía de un 2,9%, si se toma como referencia un sueldo a jornada completa. Este se situó en el tercer trimestre en un total de 2.590 euros brutos al mes (12 pagas); unos 70 euros más que hace un año.

Con esa revalorización del 2,9% interanual, en términos medios, los sueldos en España están subiendo a un ritmo muy similar al de la inflación, que este pasado mes de noviembre estaba al 3%. No obstante, no todos los sectores están reformulando de igual modo sus remuneraciones y hay algunos que están incrementando sus nóminas muy por encima del nivel de precios y otros que lo están haciendo muy por debajo.

Los que más suben

Los sectores que más están revalorizando sus salarios son oficinas y transportes, con aumentos del 7,4% y del 6,1% respectivamente en el último año. También tienen margen para mejorar sus retribuciones, ya que ambos gremios pagan salarios por debajo de la media. Los trabajadores de oficina están percibiendo unos 2.123 euros brutos al mes y los transportistas 2.479 euros.

Otra rama de actividad que está apretando para mejorar sus retribuciones y así captar el personal que los empresarios dicen que no encuentran es la construcción. El sector se prepara para un 'boom' de edificaciones de vivienda pública o protegida, seis de cada 10 compañías manifiestan tener problemas para encontrar personal, según el último estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona, y ello ha influido en que este sector, que paga por debajo de la media, haya optado por aumentar sus remuneraciones. Una jornada completa se paga a 2.181 euros brutos al mes, un 4,9% más que hace un año.

Los que menos suben

En el otro lado de la balanza están sectores que o bien están actualizando sus nóminas menos de lo que sube la cesta de la compra o que directamente están pagando menos. Estos últimos pueden verse afectados por un factor composición, es decir, no es que el personal que trabaja en dichos gremios cobre menos, sino que las empresas han ido contratando a personal con menores remuneraciones y eso ha podido provocar que la media de lo que se gana a final de mes sea inferior.

En la tabla de las menores subidas -sin contar a los médicos, donde los sueldos han bajado directamente- se encuentran los empleados de la función pública. Si bien el Gobierno y los sindicatos han logrado cerrar un acuerdo para aumentar escalonadamente los sueldos un 11% hasta 2028, dicho pacto no se ha logrado hasta hace apenas unas semanas y hasta ahora las nóminas entre los funcionarios han estado congeladas. Es por ello que, de media y hasta el tercer trimestre, registran un simbólico aumento del 0,1%.

Otros dos sectores que emplean a bastante personal, pero que viven dos realidades muy alejadas son el comercio y la banca. Ambos están registrando incrementos salariales muy por debajo del nivel de precios, del 0,9% y el 0,8% respectivamente, si bien los primeros lo hacen desde sueldos por debajo de la media (2.281 euros) y los segundos muy por encima de la media (4.148 euros).

Vacantes al alza

La encuesta de costes laborales del INE también ofrece un indicador de cómo evolucionan las vacantes en España, es decir, cuántos puestos de trabajo hay en la economía sin cubrir. El dato referente al tercer trimestre fue de 152.677 vacantes, sobre un mercado laboral que roza los 22 millones de trabajadores.

En el último año el número de 'sillas vacías' ha aumentado un 1,4%. Van al alza, si bien no se encuentran ahora mismo en máximos históricos, lo que sucedió en el tercer trimestre de 2023, cuando se alcanzó un pico de 155.797 vacantes.

Una de cada tres de esas vacantes se localizan en la Administración Pública, donde la velocidad de cobertura del sistema de oposiciones es sustancialmente más lento que en el sector privado. En la industria manufacturera la proporción de 'sillas vacías' ha crecido sustancialmente durante el último año, un 31%, hasta un total de 10.110 vacantes.