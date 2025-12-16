En Directo
FORO IMPULSA
Directo | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español
Badajoz acoge este martes el Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, una jornada concebida para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular
Javier Quintana
El Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reúne este martes, 16 de diciembre, a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de reflexión.
Sigue aquí el 'minuto a minuto' de la jornada del Foro Impulsa.
Miguel Ángel Leal protagonizará el primer diálogo de la jornada
Miguel Ángel Leal, CEO División Acero en CL GRUPO INDUSTRIAL, protagonizará junto a Marti Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, el primer diálogo de la jornada, titulado ‘Fórmulas para el éxito’.
El papel de las administraciones intermedias en la cohesión territorial
La tarde incorpora reflexiones sobre gobernanza con la participación de David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, moderado por Isabel Morillo, y de Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en conversación con Marisol López del Estal. El debate aborda el papel de las administraciones intermedias en la cohesión territorial. El foro se acerca a su cierre con mesas dedicadas a nuevas inversiones y al corredor del Suroeste Ibérico, con la participación de representantes empresariales, logísticos y portuarios, que analizan la capacidad del territorio para captar proyectos y consolidar su posición estratégica. La clausura corre a cargo de Sara Hernández del Olmo, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.
El AVE Madrid-Lisboa, infraestructura clave
La alta velocidad ferroviaria se plantea como una infraestructura clave para corregir desequilibrios históricos. El AVE Madrid-Lisboa con paso por Extremadura se analiza como un corredor estratégico para viajeros y mercancías, capaz de articular el Atlántico con el interior peninsular y conectar el Suroeste con el norte de Europa.
El debate incorpora el papel de Badajoz como nodo logístico, apoyado en su terminal intermodal, y su conexión con los puertos portugueses de Sines, Lisboa y Setúbal. La infraestructura se vincula a la competitividad empresarial, a la movilidad laboral y a la cohesión social. Este análisis se concreta en la mesa que reúne a Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; y Carlos Moedas, alcalde de Lisboa. Moderada por María Ortiz, el diálogo sitúa el AVE como proyecto de cooperación internacional y como elemento vertebrador del Suroeste.
El reto demográfico y la fijación de población, un punto clave del foro
El reto demográfico y la fijación de población se abordan desde distintas perspectivas en una mesa con Andrés López, CEO de Vitaly; Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura; y José Domingo Gutiérrez, director territorial de Mapfre Extremadura. Moderada por Marisol López del Estal, la mesa analiza la relación entre empleo, emprendimiento, servicios y calidad de vida como factores clave para el arraigo.
La conectividad digital y la agroindustria, a debate
La conectividad digital regresa a la palestra por la mañana un diálogo con Joaquín Segovia, director territorial sur de Telefónica, moderado por Juan Carlos Lozano. El análisis sitúa las telecomunicaciones como elemento clave para la competitividad empresarial, la innovación, el teletrabajo y la prestación de servicios en territorios con baja densidad poblacional.
La agroindustria también ocupa un lugar destacado en el foro. La mesa reúne a Manuel Vázquez Calleja, CEO de Conesa Group; Pedro Antonio Martínez Atalaya, director de Agrobank en Castilla-La Mancha y Extremadura; Eduardo Fernández, director general de Apis Group; y Pablo Da Rold, director general de Monliz España. Moderada por Ascensión Martínez Romasanta, la conversación pone en valor el peso del Suroeste como proveedor de alimentos en los mercados europeos y su capacidad exportadora.
El patrimonio como activo económico
El foro incorpora la dimensión urbana y cultural en una mesa que reúne al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; a la vereadora de la Cámara Municipal de Évora, Carmen Carvalheira; y al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade. Moderada por Rafael Romero, director de Diario Córdoba, la mesa aborda el patrimonio como activo económico, su papel en la atracción turística y su contribución a la identidad compartida del Suroeste.
Sergi Guillot analiza las tendencias informativas
El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, presenta un estudio de tendencias que contextualiza el momento económico y social desde una perspectiva informativa. El análisis aborda la nueva percepción ciudadana sobre el desarrollo económico y el papel de los medios en la interpretación de los procesos territoriales.
Limitaciones derivadas de la conectividad y la necesidad de infraestructuras
Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, protagonizará un diálogo moderado por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica. La conversación se centra en el potencial del territorio para atraer inversión inmobiliaria e industrial, en un contexto marcado por la disponibilidad de suelo, la capacidad energética y la cercanía a mercados internacionales. El análisis incorpora también las limitaciones derivadas de la conectividad y la necesidad de infraestructuras modernas para consolidar proyectos a largo plazo.
Javier Moll inaugura el foro
La sesión de este martes comienza con la intervención del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Badajoz acoge este martes el Foro Impulsa
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Badajoz acoge este martes el Foro Impulsa, una iniciativa promovida por Prensa Ibérica que sitúa al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico sobre desarrollo económico, cohesión territorial y conexión con Europa. El encuentro reúne a responsables institucionales, alcaldes, directivos empresariales y expertos para analizar los retos estructurales y las oportunidades de crecimiento de un espacio que, pese a su dimensión y potencial, continúa ocupando una posición periférica en los grandes ejes de decisión. La jornada pretende poner el foco en un territorio que integra Extremadura y Andalucía occidental, junto a las regiones portuguesas de Alentejo y Algarve.
