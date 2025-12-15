La convención anual de Inversus reúne en Murcia a grandes referentes del mundo de la economía y las finanzas

La convención anual de Inversus, que se celebrará el próximo jueves, día 18 de diciembre, y en la que participarán todos los empleados y agentes financieros de la compañía, congregará en Murcia a algunos de los más reputados economistas y expertos del mundo de las finanzas en España, con motivo de una mesa redonda en la que se debatirá sobre las inversiones alternativas y su valor como recurso de futuro. En concreto, el plantel de especialistas estará conformado por Gonzalo Bernardos, Dimas Gimeno, Xavier Pladevall, Elizabeth Wakefield, Luis Lara, Luis Alberto Marín, Ana Arcalís y Julio Álvarez.

El encuentro profesional tendrá lugar en El Portón de la Condesa, en La Alcayna, y arrancará con unas palabras de bienvenida del CEO de Inversus, José Manuel Fernández Madrid, y del COO del grupo empresarial, José J. Vicente, tras lo cual se iniciará un debate bajo el título ‘Tendencias de inversión y financiación. Las inversiones alternativas como recurso de futuro’. Esta mesa redonda destaca por haber reunido a algunos de los principales referentes en España en materia de financiación e inversión, como el profesor titular del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos Domínguez; el fundador y CEO de Acció Preventiva, Xavier Pladevall; el ex director general de El Corte Inglés y presidente de WOE Concept y Kapita, Dimas Gimeno; Luis Alberto Marín, economista y abogado; el socio-director de Retalent, Luis Lara Arias; la directora general de Finanzas Conscientes, Elizabeth Wakefield; la fundadora y CEO de Last Word Publishers, Ana Arcalís, y el exfutbolista y socio de PH Sports, Julio Álvarez.

El debate será moderado por la periodista y presentadora Marienca Fernández.

Entre los asuntos que serán objeto de análisis destacan la evolución del mercado financiero, los cambios en el perfil del inversor, la demanda de capital por parte de empresas y ‘startups’, la democratización del acceso a la inversión, los criterios ESG, el ‘impact investing’, las finanzas verdes, los bonos sostenibles, la digitalización de la inversión, la tokenización, el ‘crowdfunding’, el ‘crowdlending’ y la inteligencia artificial en la toma de decisiones…

Durante la jornada de trabajo se ofrecerán asimismo los principales datos sobre la actividad anual de la compañía y de las distintas sociedades que conforman este grupo empresarial, que vienen a confirmar el imparable crecimiento en la cifra de negocios de Inversus y el fuerte incremento de la cifra de clientes. Su número ya supera los 1.200 entre empresas y particulares, tanto entre quienes buscan financiación alternativa como entre quienes deciden invertir en economía real.

El encuentro se cerrará con una celebración a la que se sumarán las familias de los empleados de Inversus y que contará con la actuación del mago mentalista Jorge Luengo, una comida navideña y un tardeo amenizado con música en directo.

Sobre Inversus

Inversus es una compañía nacida en 2010 que presta servicios de consultoría estratégica y de financiación e inversiones alternativas. Como resultado de su estrategia de diversificación, engloba además las firmas Inversus Real State, Monte Etna, Benarés, Vescovo & Kuma, Audiomed, Salud21, JoinUp Media, UnitBlue y Quantalyx Data. Con presencia en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Emiratos Árabes Unidos, su plantilla está constituida por medio centenar de trabajadores, dispone de más de cien agentes autorizados y gestiona las inversiones de 1.200 particulares y empresas.

Inversus Group ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento en su cifra de negocios, lo que ha llevado aparejado un importante incremento de su plantilla y el reforzamiento de su estructura directiva, en la que recientemente se han integrado profesionales de amplia experiencia y prestigio.