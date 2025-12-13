Grupo Orenes, un ‘gran lugar para trabajar’

Grupo Orenes, compañía, perteneciente al sector del ocio, juego, entretenimiento y restauración ha renovado, una vez más, la Certificación como un ‘Gran Lugar para Trabajar’ otorgado por la consultora Great Place To Work®, líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar.

Tras un diagnóstico del ambiente de la organización, que incluye un cuestionario global de los empleados, la compañía ha obtenido esta certificación que acredita que Grupo Orenes es una organización con una cultura de alta confianza y capaz de atraer y retener talento. Además, de ofrecer grandes oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente.

En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen del ambiente de trabajo, las oportunidades de crecimiento profesional, el equipo de compañeros, y la autonomía para el desarrollo de sus funciones; entre otras cuestiones. Así mismo, destacan algunos de los valores que definen a la compañía como: la confianza, el compromiso, la cercanía o la responsabilidad, entre otros.

Con estos resultados, Grupo Orenes ha sido valorada de forma libre y confidencial por el 80% de su equipo como un ‘Gran Lugar para Trabajar’.

Cabe destacar que Grupo Orenes fue la primera compañía de este sector en obtener el certificado Great Place To Work y que, en esta nueva edición, no solo lo renueva, sino que además lo hace mejorando su valoración en cuatro puntos.

Entre las principales estrategias en materia de RR.HH. puestas en marcha por la organización, destaca el fomento de las oportunidades de crecimiento profesional, destacando y apostando por el talento interno, el desarrollo del Liderazgo, las políticas de salud y bienestar, así como, acciones continuas para fomentar el ambiente de trabajo constructivo y de colaboración.

Félix Alarcón, director de Recursos Humanos de Grupo Orenes, ha destacado que “Esta certificación supone un nuevo impulso para seguir trabajando por mejorar las condiciones y las oportunidades profesionales y personales de nuestro equipo. Para la compañía, nuestro equipo es el valor más importante, y quien realmente aporta ese extra diferencial y de calidad que nos hace seguir creciendo cada año y conquistar metas cada vez más altas. Hoy, nos sentimos orgullosos porque este reconocimiento lo avala el 80% de nuestro equipo, pero mantenemos la responsabilidad de seguir abordando los nuevos retos que nos plantea. Como destaca el presidente y fundador de la compañía, Eliseo Orenes, las personas son lo más importante y nuestra compañía debe seguir creciendo de manera sostenible y sin perder nuestra esencia de empresa familiar, profesional y con un gran futuro”.

Great Place To Work® es la firma consultora que durante más de 30 años trabaja con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.

Sobre Grupo Orenes

Grupo Orenes cuenta con cerca de 60 de historia que le ha convertido en uno de los grandes referentes del ocio, el juego, el entretenimiento y la restauración en España. Su crecimiento ha venido marcado por la sostenibilidad, la transparencia y la responsabilidad.

Dentro de la estrategia de diversificación internacional tiene presencia en España, Portugal, Andorra, Austria, Irlanda, México, Colombia o Brasil, entre otros, consiguiendo cada día la consolidación de distintos equipos de trabajo unidos por un mismo propósito.

Cuenta con una plantilla de más 4.000 empleados en más de 500 centros de trabajo. Actualmente, estamos inmersos en un plan de crecimiento nacional e internacional, fortalecido por el desarrollo tecnológico propio.