CaixaBank y la Cámara de Comercio de Murcia se alían para impulsar el tejido empresarial de la Región

CaixaBank y la Cámara de Comercio de Murcia han firmado un convenio de colaboración destinado a fortalecer el tejido empresarial murciano, impulsar la competitividad de las pymes y acompañar a las empresas en sus planes de crecimiento, formación y digitalización.

El acuerdo ha sido suscrito por la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y por la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryan Fuertes. El convenio contempla el desarrollo conjunto de iniciativas que contribuyan a mejorar el acceso a financiación, promover la innovación y reforzar las capacidades de las empresas ante los retos actuales del mercado.

Durante la firma, la directora territorial de CaixaBank ha destacado que “este convenio refuerza nuestro compromiso con el ecosistema empresarial de la Región de Murcia y nos permite acompañar a las empresas en su crecimiento con soluciones financieras, asesoramiento especializado y programas que facilitan su consolidación y expansión”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio ha subrayado que “volvemos a contar con la colaboración de Caixabank para trabajar conjuntamente en acciones que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas murcianas”.

“En el contexto socioeconómico actual se hace especialmente necesario que pymes y autónomos accedan a líneas de crédito y servicios que les permitan acometer inversiones, acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales, o acceder a las ventajas que supone la digitalización” ha añadido Fuertes.

El acuerdo prevé la puesta en marcha de actividades conjuntas, jornadas profesionales y programas orientados al emprendimiento, la internacionalización y la transformación digital, en línea con el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

Asimismo, el convenio refleja el papel activo de CaixaBank en el desarrollo socioeconómico de la Región de Murcia, a través de iniciativas que fomentan la formación, la innovación y la colaboración público-privada. Esta vocación de apoyo al territorio se materializa en proyectos que buscan fortalecer la competitividad del tejido empresarial y contribuir al progreso de la comunidad.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.