La inflación cede una décima en noviembre hasta el 3% por los precios de la electricidad

Tras alcanzar en octubre su nivel más alto en los últimos 16 meses, la inflación parece haber otorgado una pequeña tregua. Así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE), indicando a través del dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) que la inflación se situó en noviembre en el 3%, una décima inferior a la tasa registrada el pasado mes de octubre. De esta forma, el dato corresponde con el adelantado por la oficina estadística a finales del pasado mes de noviembre.

Para arrojar luz sobre las cifras, el INE ha indicado que esta leve caída de una décima corresponde, principalmente, con la evolución de los precios de la electricidad, frente al incremento registrado en noviembre del pasado año. Sin embargo, ha advertido de que varios factores han afectado al dato al alza: la subida de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que suben sus precios frente a la bajada del año pasado; el repunte de los carburantes y el de los paquetes turísticos.

En el informe ampliado, Estadística detalla que el grupo que más destacó por su peso en el descenso del dato fue la vivienda, cuya tasa anual disminuyó hasta el 5,7%. Este descenso está estechamente vinculado a la caída de los precios de la electricidad.

Por otra parte, a tenor de la información divulgada este viernes por el portal estadístico, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se ha situado en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre, por lo que se comporta de forma opuesta al IPC general.

