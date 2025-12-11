Xavier Ventura (Arquia): "Es igual de peligroso no regular los bancos, que regular en exceso"

"Si en 2007 estábamos en un extremo, ahora, estamos prácticamente en el otro; para el sector financiero, es igual de peligroso no regular, que regular en exceso" ha dicho Xavier Ventura, director ejecutivo del banco de profesionales Arquia. Ello, porque para el CEO, uno de los grandes retos del sector financiero europeo es la falta de proporcionalidad en la regulación, que no tiene en cuenta las necesidades de las entidades pequeñas, frente a las de los grandes bancos. "Y eso genera desequilibrios y frena la competitividad" ha zanjado.

Su intervención ha tenido lugar en un diálogo moderado por Juan Carlos Lozano, periodista económico de 'activos', en el marco de la jornada 'Las nuevas formas de competencia de la banca', el III Foro Financiero de Prensa Ibérica. ¿Significa eso que la banca pequeña se posiciona en contra de la regulación? Según el CEO, una adaptación normativa más proporcional permitiría a bancos medianos o especializados “tener una ventaja competitiva real frente a la gran banca europea” y, al mismo tiempo, fomentar innovación. Reconoce que los recientes procesos de reforma regulatoria en Europa están avanzando, aunque “todavía queda camino para simplificar algunos aspectos que dificultan la actividad”.

Oportunidades derivadas de la simplificación

De esa simplificación, un banco pequeño y especializado como lo es Arquia, que cuenta con un total de 110.000 clientes --farmacéuticos y abogados sobre todo--, tras cerrar 2024 con un aumento del 80% en la captación de usuarios, considera que una reducción de la carga burocrática, permitiría facilitar el crecimiento, "tanto en volumen de negocio como en formación del equipo" y reforzar el vínculo con la comunidad de clientes y profesionales. "El impacto positivo es seguro", asegura.

Arquia se encuentra inmerso en una hoja de ruta de crecimiento (2023-2026), por el que crecen a doble dígito, por encima de la media del sector. Así, el CEO destaca que Arquia ha ido ampliando capacidades profesionales en áreas clave, especialmente tras la adquisición de un despacho de abogados hace unos años. Actualmente, cuentan con entre 35 y 100 profesionales jurídicos, dependiendo del área, lo que les permite ofrecer un servicio más completo.

"Somos un banco de nicho, atendemos necesidades específicas y tenemos que ser capaces de ofrecer servicios muy cercanos y adaptados" menciona Ventura. Esa, pues, "es la clave para obtener una mayor rentabilidad".

Respecto a la capitalización, reconoce que “la casa tiene recursos”, pero advierte que eso no significa que deban abrirse a volúmenes demasiado amplios o cambiar su modelo: “No queremos convertirnos en algo que no somos. Nuestro crecimiento será gradual y controlado”. En este sentido, insiste en que la entidad sí tiene capacidad de continuar creciendo, pero dentro de los límites que marca su estrategia.

