El tirón del turismo lleva a la creación de empresas en Canarias a cifras récord

El auge del turismo dispara la creación de empresas en Canarias. Así lo reflejan los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan al Archipiélago como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento en la constitución de nuevas sociedades mercantiles durante el mes de octubre, con un aumento del 23,9%. Solo Baleares supera esta cifra: allí se crearon un total de 439 nuevas sociedades en octubre –frente a las 440 empresas de Canarias–, lo que supone un 29% más que en el mismo mes del año anterior.

Lejos de ser datos aislados, las cifras dibujan una realidad clara: los archipiélagos españoles encabezan la creación de empresas en el país, lo que apunta al turismo como el principal motor de este impulso. Baleares y Canarias, ambos destinos consolidados, siguen registrando fuertes incrementos en la llegada de visitantes. Los récords no se detienen. En el caso de Canarias, octubre anota un hito histórico al consolidarse como el mejor octubre en creación de sociedades desde que existen registros.

Este repunte coincide, además, con el inicio de la temporada alta turística en Canarias. El aumento de visitantes en estos meses genera una mayor demanda de servicios, actividad económica y oportunidades de negocio, lo que convierte al turismo en un motor directo de la creación de nuevas empresas.

El turismo

El tirón del sector se confirma así como un factor decisivo en este auge empresarial. La idea cobra aún más relevancia si se observa lo ocurrido en marzo –mes en el que finaliza la temporada alta–, cuando también se registraron 441 nuevas empresas. Una cifra superior a la del resto de meses, lo que demuestra que tanto la actividad empresarial como la creación de sociedades mercantiles responde a los ciclos turísticos de las Islas.

El récord no solo se aprecia en octubre: si se analiza el año completo, la tendencia también es muy positiva. En los primeros diez meses de 2025 ya se han creado casi 4.000 empresas en Canarias. Un número que supera todos lo registrado en 2022 y 2023. Este crecimiento se produce en un contexto de fuerte empuje del turismo, que continúa siendo el una actividad fundamental en el Archipiélago.

Las previsiones indican que, con dos meses aún por delante, 2025 podría cerrar como otro año de máximos en creación de sociedades. La comparación con el año pasado es clara: hasta octubre de 2024 se habían creado significativamente menos empresas que en el mismo periodo de 2025. De hecho, el aumento interanual de este mes es del 11%, una diferencia que confirma que la actividad empresarial sigue acelerándose. Así, Canarias encadena ya seis meses consecutivos de crecimiento interanual en la creación de empresas.

El capital

En Baleares se observa una evolución muy parecida, también vinculada al auge turístico y a la fuerte demanda de servicios que genera esta actividad. Si se amplia la mirada al conjunto del país, se identifican los sectores que están tirando con mayor fuerza de la creación de nuevas sociedades mercantiles. Las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros concentraron el 19% de las empresas creadas en octubre, lo que muestra el peso creciente de los servicios asociados a la inversión y la gestión económica. El comercio, por su parte, aportó otro 15,9%, manteniéndose como uno de los pilares tradicionales del tejido empresarial español.

En cuanto al capital suscrito para la creación de nuevas empresas, Canarias registra un incremento notable: crece en torno al 32,9% con respecto al año anterior. En el conjunto del país, la tendencia es distinta. A nivel nacional, 2.437 sociedades mercantiles ampliaron capital en octubre, una cifra que supone un ligero descenso del 0,2%, lo que refleja una mayor contención en la inversión empresarial fuera del Archipiélago.

En octubre, 98 empresas cerraron en Canarias. La mayoría, 85, lo hicieron de forma voluntaria; cuatro se disolvieron por fusión con otras sociedades y las nueve restantes por otros motivos. Además, el número de empresas que ampliaron capital también descendió: en octubre se registraron 72 ampliaciones, lo que supone una caída del 11,1%. En el lado contrario a Canarias, se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.