Tetra Pak y García Carrión marcan un hito mundial con un envase para zumos más renovable

García Carrión, empresa familiar con más de 135 años de historia nacida en Jumilla, ha alcanzado un hito junto con Tetra Pak con el lanzamiento del primer envase aséptico con barrera de papel para zumos, el primero a nivel mundial en formato individual para su marca Don Simón dentro de la categoría de Fruta leche.

El nuevo Tetra Brik Aseptic 200ml Slim Leaf está fabricado con un 80% de papel, lo que refuerza significativamente su carácter renovable. «La combinación de esta barrera a base de papel con polímeros de origen vegetal empleados en el envase», asegura la empresa, «eleva su contenido renovable hasta un 92%, logrando una reducción del 43% de la huella de carbono frente a un envase aséptico con capa de aluminio, según verificación de Carbon Trust».

Más allá de su contribución ambiental, añaden desde García Carrión, «este envase mantiene las propiedades esenciales de protección frente al oxígeno, la luz y la humedad, asegurando la seguridad alimentaria y preservando la calidad y vida útil del producto».

Esta innovación está estrechamente ligada a la estrategia de sostenibilidad de García Carrión, ya que, en palabras de la bodega nacida en la Región de Murcia, refuerza el objetivo compartido de impulsar envases más renovables, reciclables y con menor impacto ambiental.

