Sabic, galardonada con los III Premios a la Excelencia en Formación Profesional de la Región de Murcia 2025

Sabic ha sido galardonada con los III Premios a la Excelencia en Formación Profesional de la Región de Murcia 2025, otorgado conjuntamente por la Consejería de Educación y Formación Profesional y la fundación CaixaBank Dualiza, que se entregaron anoche.

Este reconocimiento tiene como objetivo destacar la labor de empresas, docentes, centros educativos e instituciones que, por su compromiso y dedicación, contribuyen de manera significativa al impulso de estas enseñanzas. En el mismo acto se ha hecho entrega de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional a los alumnos y las alumnas más destacados/as de las promociones que han finalizado en 2025 por cada familia profesional, a docentes, un joven emprendedor, dos centros educativos y a otras tres empresas.

Ha recogido el premio en nombre de Sabic, José Luis Asensio, Director del Departamento Técnico, quien afirmó: "Agradecemos enormemente el reconocimiento de la Consejería de Educación y Formación Profesional y la fundación CaixaBank Dualiza, que nos anima a continuar avanzando en nuestro compromiso con la educación y la empleabilidad de los jóvenes de la Región. Estamos muy orgullosos de seguir apostando por estos itinerarios educativos tan necesarios en la industria".

En la actualidad, la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo. Dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo.

Si analizamos su alta inserción laboral, podemos afirmar que la FP ya se ha transformado en una formación que responde a la demanda real de empleo. La Formación Profesional oferta más de 150 ciclos formativos, dentro de 26 familias profesionales. Se estructura en base a contenidos teóricos y prácticos, adecuados a los diversos campos profesionales.

Contribuir a la educación de los jóvenes de nuestra zona y apoyar especialmente la Formación Profesional es uno de nuestros principales objetivos para impulsar el desarrollo futuro y contribuir a la igualdad de oportunidades en las vocaciones en ciencia y tecnología. Las ramas más comunes relacionadas con el sector químico son la de técnico de planta química y técnico de laboratorio, aunque existen otras de gran demanda en la industria.