Las regiones europeas respaldan el plan de Baleares para transformar el turismo: "No podemos crecer a cualquier precio"

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado esta tarde por unanimidad el dictamen sobre turismo sostenible impulsado por Baleares, que aspira a marcar la hoja de ruta de la futura estrategia turística de la Unión Europea. No ha habido votos en contra, tampoco en las enmiendas, después de un año largo de negociaciones políticas y trabajo técnico liderado por el Govern y el economista Toni Riera. El documento ha logrado el respaldo de todos los grupos del Comité, desde populares y socialdemócratas hasta conservadores y regionalistas, lo que facilitará ahora las conversaciones directas con el comisariado de Turismo.

El texto, titulado 'Hacia un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea: estrategia para una gestión equilibrada y adaptativa', llega en un momento clave, en el que la Comisión Europea está elaborando su nueva estrategia de turismo sostenible y utilizará las recomendaciones del Comité como base política. Eso coloca a las islas en una posición de influencia en un debate que preocupa a muchas regiones europeas: cómo gestionar la presión del turismo sobre la vivienda, el agua, la movilidad o la cohesión social.

"Hace 14 meses que trabajamos en este dictamen. Muchas regiones querían liderarlo, pero desde Baleares teníamos claro que debíamos hacerlo nosotros", ha explicado la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la salida del pleno, en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. A su juicio, el objetivo era utilizar la experiencia de un destino maduro como el archipiélago para orientar el giro del modelo turístico europeo "hacia un turismo resiliente, sostenible y regenerativo, que dialogue y respete los territorios y los entornos naturales".

Durante la tramitación se han presentado más de 70 enmiendas, de las que se ha incorporado alrededor de medio centenar, total o parcialmente, tanto en comisión como en el pleno. Prohens ha insistido en que no se ha limitado a "pegar" las aportaciones, sino a integrarlas en una estructura común para mantener la coherencia interna del texto. El resultado, ha defendido, es un documento "concreto y valiente" que habla de límites, de contención y de equilibrio entre turistas, territorio y residentes.

Cambiar la forma de medir el éxito turístico

En su intervención ante el Comité de las Regiones, la presidenta ha resumido el texto en tres ideas. La primera, situar el bienestar ciudadano en el centro. El dictamen sostiene que el éxito de un destino no puede medirse solo en llegadas o en PIB, sino en el impacto que el turismo tiene sobre la calidad de vida de la población local. "Millones de ciudadanos nos piden algo tan sencillo como que el turismo contribuya a mejorar su vida", ha señalado Prohens, que ha defendido que cambiar los indicadores es "una decisión política".

El Parlamento Europeo de Bruselas ayer, en un momento del debate del dictamen de turismo que lideró Marga Prohens. / CAIB

La segunda idea es la llamada "gestión adaptativa". El texto plantea que los destinos deben trabajar con datos, monitorizar los efectos del turismo, anticipar tensiones y rectificar cuando haga falta. El turismo se entiende como un sistema complejo, donde cada decisión puede generar impactos en cadena sobre recursos naturales, infraestructuras, empleo o convivencia. Gobernar ese sistema, defiende el dictamen, exige participación, capacidad de respuesta y aprendizaje continuo.

El tercer eje es el reconocimiento explícito de la diversidad europea. El documento subraya que islas, regiones ultraperiféricas, áreas rurales, zonas de montaña, destinos costeros y grandes ciudades viven realidades muy distintas y que esa heterogeneidad debe verse como un activo, no como un problema. A partir de ahí, reclama políticas diferenciadas y herramientas adaptadas a cada territorio, en lugar de soluciones uniformes.

En el caso de las islas, el dictamen incorpora una cláusula de insularidad que Baleares venía reclamando desde hace meses. Por primera vez, un texto europeo en materia turística señala que la condición insular debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas de transporte, movilidad, vivienda o innovación. Prohens lo ha presentado como un paso importante para territorios con discontinuidad territorial, dependencia de la conectividad externa y presión sobre el suelo y los recursos.

Otra de las peticiones que se incluyen es que la Unión Europea acompañe con financiación y apoyo técnico a las regiones que están en plena transformación de su modelo turístico, como es el caso de Baleares. El dictamen propone crear mecanismos específicos, como líneas de fondos de cohesión o instrumentos financieros dedicados, para destinos que quieran transitar hacia un turismo de mayor valor añadido, con más peso de la innovación y el talento y menos dependencia del crecimiento en volumen.

Imagen de familia de los representantes del Govern balear después de aprobar el dictamen de Prohens en Bruselas. / CAIB

El turismo, dentro de las "transiciones" europeas por primera vez

Desde el punto de vista técnico, el director del Impulsa Balears, Antoni Riera, uno de los expertos que ha participado en la redacción del documento, ha destacado que se trata del primer dictamen que sitúa el turismo dentro de la agenda de "transiciones" europeas, junto a la digital, la ecológica o la demográfica. También ha subrayado que el texto difunde una visión "sistémica" del turismo, no solo como alojamiento o restauración, sino como un entramado que afecta a vivienda, educación, empleo, servicios públicos o recursos naturales. Esa mirada amplia, ha defendido, obliga a replantear cómo se diseñan las políticas y cómo se utilizan los instrumentos de cohesión.

El debate en el pleno ha sido breve porque el consenso político ya estaba atado. Representantes de Grecia, Italia, Córcega o Portugal ha coincidido en que las "externalidades" negativas del turismo, desde el encarecimiento de la vivienda hasta la presión sobre el agua. Han advertido que, sin gestión, el turismo puede acabar "destruyendo aquello que lo hace atractivo".

Prohens ha insistido en la idea de que el turismo "no debe crecer sin límites y a cualquier precio": "Queremos que repare desigualdades, que cuide el territorio y que regenere recursos", ha explicado. También ha reclamado una mayor participación de las regiones en el diseño y la aplicación de la futura estrategia turística de la Comisión.

Para el Govern, la aprobación por unanimidad refuerza el papel de Baleares en ese proceso. Ahora se abre un periodo para integrar todas estas recomendaciones en la estrategia que la Comisión Europea prepara para 2026, un debate al que Baleares asiste con un dictamen aprobado por todas las regiones sobre la mesa.