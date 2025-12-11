Pablo González: "Cocinar con pasión implica cuidar de los que están detrás de cada plato"

El reconocido chef Pablo González, referente nacional en alta gastronomía con 2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol, e Innova Instituto de Salud y Deporte, centro pionero en nutrición, salud y deporte, han firmado una alianza estratégica con un objetivo común: promover una alimentación real, saludable y consciente como pilar del bienestar de los equipos de trabajo.

La colaboración arranca con el diseño y seguimiento de un plan de alimentación saludable dirigido a los equipos de Cabaña Buenavista y Finca Buenavista, dos espacios gastronómicos de referencia liderados por Pablo González e integrados en el grupo hostelero Grupo Orenes: Orenes Hoteles y Restauración.

El propósito es claro: cuidar de quienes hacen posible la excelencia diaria, mediante una dieta equilibrada, adaptada a las necesidades y exigencias profesionales del sector.

“El bienestar empieza en el equipo. Cocinar con pasión también implica cuidar de los que están detrás de cada plato”, afirma Pablo González, quien apuesta por dar visibilidad a la importancia de una alimentación saludable dentro del propio ámbito gastronómico.

Desde Innova destacan que “colaborar con Pablo González supone unir salud y alta gastronomía en una misma dirección, basada en el respeto al producto, al cuerpo y a los procesos”.

Este acuerdo no solo refuerza el compromiso de ambas entidades con el bienestar, sino que consolida una sinergia basada en valores compartidos: excelencia, innovación, responsabilidad y visión a largo plazo.

Con esta alianza, Innova da un paso más en su posicionamiento como referente en salud y nutrición aplicada al rendimiento profesional, mientras que Finca Buenavista reafirma su apuesta por el cuidado integral de sus equipos como base para seguir ofreciendo experiencias únicas.