El Ibex 35 abre en máximos históricos impulsado por la Fed aunque los valores energéticos pesan

El Ibex 35 ha arrancado la sesión del jueves 11 de diciembre de 2025 con avances moderados que le han permitido renovar máximos históricos por encima de los 16.700 puntos, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciase un recorte de los tipos de interés, cumpliendo con lo que ya descontaban los mercados.

A primera hora, el principal índice bursátil español cotizaba en torno a 16.768 puntos, prácticamente en máximos intradía, con un repunte cercano al 0,04% desde el cierre previo. Esta apertura refleja el apetito de los inversores por activos de riesgo tras la confirmación de que la Fed ha rebajado su tipo de referencia en 25 puntos básicos hasta el rango del 3,50%-3,75%, su nivel más bajo en tres años.

Reacción a la política monetaria de la Fed

La decisión de la Fed, que fue adoptada en una reunión marcada por discrepancias internas entre los responsables de política monetaria, se interpreta como un intento de estimular una economía estadounidense que muestra signos de desaceleración laboral y presiones inflacionarias persistentes.

Tres de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron en contra del recorte, el mayor nivel de disenso desde 2019, lo que subraya las dudas sobre las perspectivas económicas.

Tras el anuncio, el dólar estadounidense se debilitó frente a las principales divisas, con el euro superando los 1,17 dólares, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU descendían, favoreciendo a los mercados de renta variable.

Naturgy y otros valores en el foco

No obstante, la sesión no ha sido unánime. Naturgy ha liderado las caídas del Ibex con descensos que superan el 6% tras confirmarse que el fondo GIP, gestionado por BlackRock, ha vendido un 7,1% del capital de la energética por 1.703 millones de euros, reduciendo su participación al 11,4%.

Esta desinversión —realizada mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados— ha generado una presión vendedora significativa sobre el valor en los primeros compases del día.

Este movimiento se produce en un contexto en el que los grandes inversores financieros han venido revisando sus posiciones en Naturgy, en parte como respuesta a la evolución de su plan estratégico y al objetivo de aumentar el free float (la proporción de acciones en mercado libre) para reforzar la liquidez de la compañía.

Comportamiento sectorial y referencias internacionales

Entre los valores con mejor comportamiento en la apertura se encuentran Cellnex, con avances cercanos al 1,8%, ArcelorMittal y Fluidra, que suben por encima del 0,8%, así como Acerinox. En contraste, Acciona Energía e Iberdrola también cotizan a la baja, sumándose al tono negativo de los grandes eléctricos y energéticos.

En el resto de Europa, los principales índices muestran un tono mixto: mientras París registra un ligero avance, Milán, Fráncfort y Londres operan con caídas moderadas. El contexto macro global sigue condicionado por la decisión de la Fed y por el retroceso de algunos valores tecnológicos internacionales, que ha contagiado a los futuros bursátiles en Asia y Europa.

Materias primas y divisas

El petróleo Brent, referente en Europa, cotiza con retrocesos, reflejando cierta cautela entre los inversores ante la perspectiva de menor demanda si la política monetaria se torna más acomodaticia.

El mercado de divisas, por su parte, sigue ajustando precios tras la caída del dólar, lo que podría tener impacto en las cotizaciones de exportadoras españolas.

Perspectivas del mercado

Pese al optimismo inicial, los analistas subrayan que la reacción de los mercados bursátiles dependerá ahora en gran medida de las señales que ofrezca la Fed sobre futuros recortes de tipos en 2026 y de cómo evolucionen los datos macroeconómicos más inmediatos, especialmente relativos a empleo e inflación.

En suma, la apertura del Ibex 35 del 11 de diciembre de 2025 refleja un equilibrio entre el impulso que supone un recorte de tipos previsto por los mercados y la presión bajista sobre sectores o valores específicos, en un entorno global todavía marcado por la cautela financiera.