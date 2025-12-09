Las aerolíneas prevén ganar más que nunca pero se quejan de los márgenes: "Apple gana más con una funda de iPhone que las aerolíneas transportando a un pasajero"

Las aerolíneas esperan obtener un beneficio neto récord de 41.000 millones de dólares en 2026 (unos 35.000 millones de euros al cambio actual) en todo el mundo. Es casi un 4% más que este año, gracias al incremento del 4,4% del número de pasajeros, hasta un total de 5.200 millones de personas, y a pesar de los retrasos en la entrega de aviones, los conflictos geopolíticos y la presión regulatoria, según las previsiones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).

Con todo, las compañías se quejan de que el margen de beneficio no mejora (3,9%). "Las aerolíneas se encuentran en el corazón de una cadena de valor que representa casi el 4% de la economía mundial y proporciona 87 millones de empleos. Sin embargo, Apple ganará más vendiendo una funda para iPhone que los 7,90 dólares (6,79 euros) que ganarán las aerolíneas transportando a un pasajero medio", ha denunciado director general de IATA, Willie Walsh.

Escasez de aviones

El beneficio neto por pasajero transportado se mantendrá sin cambios respecto a este año y por debajo del máximo alcanzado en 2023, que fue de 8,50 dólares (7,30 euros). Ente los motivos de la baja rentabilidad sitúa IATA la escasez de aviones nuevos, con un déficit de entregas de 5.340 aeronaves. "Los altos índices de ocupación (83,8%, en máximos históricos) y la estabilidad de los rendimientos se deben en parte a los problemas de la cadena de suministro que, por otro lado, frena el crecimiento y lastra, en consecuencia, la rentabilidad de las aerolíneas", afirma la patronal.

IATA prevé un incremento significativo de las entregas en 2026, gracias a la recuperación de la producción, aunque esta "se mantiene muy por debajo de los niveles históricos, mientras que la demanda sigue aumentando". La cartera de pedidos ha superado las 17.000 aeronaves, lo que equivale a casi el 60% de la flota activa. Antes de 2019, esta proporción se mantenía estable en torno al 30-40%.

Europa lidera en rentabilidad

Las aerolíneas europeas serán las más rentables, con unas previsiones de ganancias de 14.000 millones de dólares (unos 12.000 millones de euros) para el próximo año, frente a los 9.100 millones de dólares de 2018, el mejor año antes del coronavirus (7.900 millones de euros) y los 11.300 millones de dólares (9.700 millones de euros) de las norteamericanas.

Iberia, Vueling, British Airways, Lufthansa, Air France-KLM y el resto de aerolíneas del continente obtendrán, si se cumplen las previsiones de IATA, un margen de beneficio del 4,9%, una décima más que durante este año, y solo superado por las compañías de Oriente Medio (9,3%). El beneficio neto por pasajero ascenderá a 10,90 dólares (9,37 euros), un 2,75% más que este año.

La clave de las aerolíneas europeas es "una gestión disciplinada de la capacidad y unos factores de ocupación sólidos (84,7%) en un contexto de "moderación" del crecimiento del tráfico y con unas "condiciones económicas poco favorables en la zona euro, donde el crecimiento del PIB está por debajo de la media mundial". Pero con "la fortaleza del euro" que compensa "en parte" la presión inflacionista, especialmente en los gastos de combustible y arrendamiento, lo que les ayuda a "mantener sus márgenes a pesar de la volatilidad de los costes de los insumos".

Especial mención merecen las aerolíneas de bajo coste del continente que "están obteniendo unos resultados especialmente buenos, con tasas de crecimiento de dos dígitos y superando a las aerolíneas tradicionales en margen de beneficio neto, impulsadas por el fuerte tráfico intraeuropeo y el mercado turístico".