Nueva Condomina se transforma en un poblado de galleta de jengibre

Nueva Condomina presenta esta Navidad ‘Gingerland’, un proyecto sin precedentes que transforma sus espacios en un auténtico poblado de galleta de jengibre elaborado íntegramente con materiales reciclables. Más que una decoración, ‘Gingerland’ es la prueba de que la sostenibilidad puede ser tan espectacular, artística y aspiracional como la Navidad misma.

‘Gingerland’ llega acompañado de una historia con mensaje. Una narrativa, inspirada en valores de reutilización y economía circular. Un hilo conductor que invita a reflexionar sobre el consumo responsable y el potencial de los materiales reciclados. La protagonista es Gio, una galleta de jengibre que representa a todos esos materiales que, pudiendo tener una segunda vida, suelen terminar desechados. Gio encuentra en este nuevo poblado su oportunidad para renacer y recordar que la belleza también puede surgir de lo que ya existía.

Nueva Condomina ha utilizado 1.250 kg kilos de cartón, con materiales 100% reciclables y reutilizables. Al concluir la campaña, todo el material empleado será retirado y reciclado mediante compactadores, asegurando una gestión circular completa y convirtiendo la instalación en un ejemplo real de sostenibilidad aplicada.