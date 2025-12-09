Nueva Condomina se transforma en un poblado de galleta de jengibre
Utiliza más de 1.200 kilos de materiales 100% reciclables y reutilizables para la decoración de Navidad
Nueva Condomina presenta esta Navidad ‘Gingerland’, un proyecto sin precedentes que transforma sus espacios en un auténtico poblado de galleta de jengibre elaborado íntegramente con materiales reciclables. Más que una decoración, ‘Gingerland’ es la prueba de que la sostenibilidad puede ser tan espectacular, artística y aspiracional como la Navidad misma.
‘Gingerland’ llega acompañado de una historia con mensaje. Una narrativa, inspirada en valores de reutilización y economía circular. Un hilo conductor que invita a reflexionar sobre el consumo responsable y el potencial de los materiales reciclados. La protagonista es Gio, una galleta de jengibre que representa a todos esos materiales que, pudiendo tener una segunda vida, suelen terminar desechados. Gio encuentra en este nuevo poblado su oportunidad para renacer y recordar que la belleza también puede surgir de lo que ya existía.
Nueva Condomina ha utilizado 1.250 kg kilos de cartón, con materiales 100% reciclables y reutilizables. Al concluir la campaña, todo el material empleado será retirado y reciclado mediante compactadores, asegurando una gestión circular completa y convirtiendo la instalación en un ejemplo real de sostenibilidad aplicada.
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo
- Detenida una mujer por conducir en sentido contrario, ebria y con su hijo menor a bordo en Murcia
- Junts lanza un salvavidas a los ayuntamientos de la Región
- El 5º buque ‘Cartagena’, capaz de todo
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- FC Cartagena y Real Murcia reviven el derbi con las espadas en alto
- Un juzgado de Murcia investiga una decena de agresiones sexuales de un niño a su hermanastro pequeño