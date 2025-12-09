El Imperio del Mango aterriza en Thader con su receta estrella: sabor, frescura y mucho flow

El Centro Comercial Thader continúa sumando propuestas originales a su oferta con la llegada de El Imperio del Mango, una de las marcas más virales del momento en redes sociales, especializada en mango biche preparado al estilo latino, frappés tropicales y otros antojos irresistibles.

Ubicado en la zona exterior de la primera planta, El Imperio del Mango es un concepto desenfadado y lleno de sabor que ha triunfado en ciudades como Elche o Torrevieja, conquistando a miles de seguidores con su propuesta fresca y auténtica. Su receta estrella, el mango verde acompañado de salsas, limón, sal, chile y todo tipo de toppings, ya se ha convertido en una sensación entre quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas.

Geison Florez, gerente del establecimiento, explica: “Traemos un pedacito de nuestra cultura y un producto que despierta emociones. Aquí no solo se come mango: se disfruta, se comparte y se vive como una experiencia diferente”.

“La llegada de El Imperio del Mango nos permite seguir incorporando conceptos distintos que conectan con nuevas generaciones de consumidores. Es una propuesta con identidad propia, que suma sabor, color y un estilo muy reconocible a nuestra zona de restauración”, explica Pablo Carceller, Property Manager del centro.

Con esta nueva apertura, Thader continúa reforzando su compromiso con una oferta diversa, actual y pensada para disfrutar más allá de las compras.