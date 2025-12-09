Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes

Ford anunció hoy una alianza estratégica con el Grupo Renault como primer paso para acelerar su transformación europea, que se basa en tres pilares: fortalecer su división de vehículos comerciales Ford Pro, ampliar la gama de turismos Ford con nuevos vehículos distintivos y optimizar su sistema industrial para impulsar la escalabilidad y la rentabilidad. En el comunicado hecho público hoy, la multinacional estadounidense no asigna ningún cometido específico a la planta de Almussafes, pero asegura que tendrá un papel clave en la nueva etapa.

En concreto, asegura que "Ford está desarrollando sus operaciones industriales en Europa, diseñadas para apoyar la transición hacia vehículos multienergía y ofrecer opciones al cliente. La planta de Ford en Valencia seguirá desempeñando un papel fundamental en la consecución del plan de Ford para ampliar su cartera de vehículos de pasajeros en Europa". Como es conocido, la fábrica valenciana se encuentra a la espera de que la dirección de la multinacional haga público qué vehículo multienergía le adjudica para garantizar su supervivencia a partir de 2027.

Etapa

La próxima etapa de Ford "verá una nueva ofensiva de producto impulsada por la introducción de nuevos coches y vehículos comerciales multienergía asequibles, diseñados para facilitar la elección del cliente en su camino hacia la electrificación e impulsar la competitividad de la compañía en un mercado competitivo. Los nuevos vehículos previstos ampliarán la gama de productos actual de Ford y se espera que lleguen a los concesionarios en 2028", afirma en la nota.

La alianza con Renault incluye tres grandes áreas de trabajo en común:

Vehículos de Pasajeros: Un acuerdo para desarrollar conjuntamente dos vehículos eléctricos de la marca Ford sobre la plataforma Ampere de Renault, que llegarán a los concesionarios en 2028. Aprovechando la arquitectura compartida para la eficiencia, Ford liderará el diseño y la dinámica de conducción para garantizar que estos vehículos sean inconfundiblemente Ford.

Vehículos Comerciales: Una Carta de Intención (LOI) para explorar el desarrollo y la fabricación conjuntos de vehículos comerciales ligeros de las marcas Ford y Renault, aprovechando plataformas comunes para impulsar la escala industrial.

La alianza "combina la experiencia, la escala industrial y la base de suministro de dos grandes marcas, ofreciendo la eficiencia y la escala de fabricación necesarias para competir en una región altamente dinámica".

Salida de los trabajadores de Ford en una imagen de archivo / Perales Iborra

"Como empresa estadounidense, consideramos a Europa como la vanguardia de la transformación global de nuestra industria", declara Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company en la nota. “Nuestra forma de competir aquí —cómo innovamos, colaboramos e invertimos— marcará la pauta para la próxima generación. Nos comprometemos con un futuro vibrante en Europa, pero ese futuro nos exige avanzar con mayor velocidad y eficiencia que nunca”, añade.

Volkswagen

El anuncio de hoy con el Grupo Renault se suma a la trayectoria de alianzas de Ford en Europa con Koç Holding y Volkswagen, aprovechando las plataformas de sus socios para "desarrollar productos inconfundiblemente Ford: asequibles, innovadores y altamente diferenciados".

La empresa conjunta de Ford Otosan con Koç Holding representa un importante impulsor de valor para el negocio de vehículos comerciales en Europa. Integrada en la red industrial europea de Ford, las plantas de Ford Otosan se abastecen con unidades de propulsión eléctrica producidas en Halewood, Reino Unido, tras una inversión de 380 millones de libras, y con tecnología de motores avanzada procedente de la planta de Ford en Dagenham, Reino Unido.

La cooperación de Ford con Volkswagen "está contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los negocios de vehículos comerciales y turismos. La gama actual de vehículos eléctricos de Ford de la alianza se produce en el Centro de Vehículos Eléctricos de Colonia, Alemania".