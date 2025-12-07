Hozono Global se consolida en materia de ciberseguridad

El Parque Científico de Murcia ha acogido esta semana el Foro de Ciberseguridad Industrial 2025, un encuentro organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) que reunió a empresas industriales, tecnológicas y administraciones públicas para analizar los retos actuales de la ciberseguridad en entornos críticos.

El Grupo Hozono Global ha participado como ponente en la mesa de empresas líderes, un espacio reservado para organizaciones de referencia en sus sectores. Eloy Jiménez, director de Tecnología del Grupo, compartió mesa con representantes de Hefame, Navantia y la multinacional Takasago, consolidando el posicionamiento de Hozono Global entre las compañías que marcan el estándar en materia de protección tecnológica y resiliencia operativa.

Durante su intervención, Jiménez expuso la estrategia de ciberseguridad que Hozono Global aplica en los numerosos proyectos que opera por toda España. Entre los ejemplos destacados, se mencionó el Transporte Sanitario de la Región de Murcia y el Servicio de Emergencias Forestales.

El director de Tecnología subrayó la importancia de contar con comunicaciones seguras y cifradas, de reforzar la protección de los datos sensibles y la necesidad de disponer de planes de continuidad operacional sólidos, capaces de mantener la actividad incluso ante escenarios adversos.